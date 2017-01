12 gennaio: esce il libro ’I nerd salveranno il mondo’, presentazione live su Youtube‏

Una passeggiata fuori dalla redazione l’ha già fatta a Più libri più liberi. Esce giovedì 12 gennaio 2017, edito da Las Vegas Edizioni, il volume ‘I nerd salveranno il mondo’, di Fulvio Gatti

L’autore sarà presente per una chiacchierata live su Youtube, proprio domani - giovedì 12 gennaio - alle 14.30 al link



Si parlerà del libro, di cosa tratta ma soprattutto si parlerà di libri, serie TV, film, e altre ’robe nerd’. Attraverso la chat il pubblico potrà rivolgere domande all’autore del libro.

Fino a pochi anni fa i nerd erano individui che la maggioranza della gente riteneva un po’ strani per via delle loro passioni spesso maniacali. Per questo e per la loro scarsa attitudine alla socializzazione – il web era ancora di là da venire – vivevano immersi nei loro mondi alternativi. Da qualche anno, invece, si è compiuta quella rivincita dei nerd ipotizzata in un vecchio film del 1984. Oggi la cultura nerd è ovunque, ha contaminato l’immaginario collettivo fino a prenderne le redini e tutti possiamo dirci nerd. Sì, ma fino a che punto?

E cos’ha reso possibile una simile rivoluzione? Fulvio Gatti cerca di spiegarlo e trova quattro concause scatenanti: Star Wars, i film di supereroi, The Big Bang Theory e Internet. È grazie ad essi se il nerdismo è stato sdoganato al punto di diventare la risposta a tutti i mali dell’industria dell’intrattenimento. Ma con l’orgoglio del nerd della prima ora, lo stesso autore ipotizza e auspica di andare oltre, verso un nuovo inizio, magari in qualche altra galassia lontana lontana...

Fulvio Gatti è nato a Torino nel 1983 e vive in provincia di Asti. Specializzato in cultura pop, fumetto e immaginario fantastico, scrive da oltre un decennio su testate locali e nazionali. Ha pubblicato un saggio su “Star Wars”, racconti per svariate antologie, la sceneggiatura per un graphic novel edito in Italia e Francia, tradotto volumi a fumetti dall’inglese, scritto e coprodotto cortometraggi e video istituzionali.

QUI un estratto del libro.

Curiosità: non ci saranno presentazioni, in quanto l’autore ha pensato di fare, al posto delle classiche presentazioni, dei NerdLab in giro per l’Italia, ossia degli incontri in cui Fulvio coinvolgerà giornalisti, fumettisti, sceneggiatori, insomma, persone che contribuiscono a crearla, la cultura nerd.

I nerd salveranno il mondo

Genere: saggio pop

Collana: i jolly

Pagine: 132

Formato: 12 x 17

Isbn: 978-88-95744-37-7

Prezzo: € 10

Per maggiori informazioni:

www.lasvegasedizioni.com