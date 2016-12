VARSAVIA - WOLVES SUMMIT: VICKER, LA NUOVA AIRBNB DEL LAVORO VOLA A VARSAVIA

Presentata a Varsavia alla terza edizione del Wolves Summit – la conferenza internazionale dedicata al networking fra start-up ed imprenditori di tutto il mondo - Vicker è la nuova start-up italiana nata dall’idea innovativa di due giovani imprenditori vicentini, Matteo Cracco e Luca Menti, per facilitare il contatto tra le esigenze dei cittadini e i servizi che possono offrire artigiani e professionisti. Vicker, infatti, è una piattaforma online ed un’app mobile estremamente intuitiva che permette di mettere in relazione, in modo rapido e diretto, i suoi utenti. Si rivolge sia a coloro che cercano lavori occasionali sia a coloro che, invece, hanno bisogno di professionisti capaci di risolvere in fretta qualsiasi problema – dai guasti casalinghi alle ripetizioni scolastiche. La connessione fra queste due realtà (lavoratori ed offerenti) è facilitata dalla geolocalizzazione di cui è dotata l’applicazione.

Attraverso la suddivisione delle due sezioni – una dedicata a chi offre una prestazione, e l’altra a chi è alla ricerca di un servizio professionale – Vicker garantisce pagamenti sicuri ed immediati. Il prezzo lo scelgono gli utenti e chi è alla ricerca di un professionista avrà la possibilità di scegliere il servizio a lui più conveniente, consultando anche il profilo (con i rispettivi feedback) ed il videocurriculum dei lavoratori. Non solo, l’app è in grado di garantire il pagamento, che verrà effettuato tramite una carta di credito o Paypal, trattenendo i soldi direttamente dal conto dell’offerente che verranno poi trasmessi al lavoratore solo al termine della prestazione.

C’è una cifra minima, però, al di sotto della quale non si potrà scendere. Non sono accettate prestazioni che prevedano un compenso inferiore ai 20 euro. È questo, forse, uno degli aspetti più innovativi dell’app che mette al centro della sua politica il rispetto e la fiducia per lavoratori ed offerenti. Non solo, l’iscrizione al database di Vicker avviene dopo un’accurata registrazione che prevede il controllo dei documenti d’identità.

Una volta iscritti, i lavoratori esprimeranno la preferenza per la categoria lavorativa a loro più vicina e saranno avvisati da un alert costante non appena verrà inserito un annuncio di loro interesse. Coloro che richiedono un servizio, invece, riceveranno le candidature in tempo reale ed avranno la possibilità di interagire con i lavoratori attraverso una chat.

Una volta scelto il lavoratore, questo svolgerà la prestazione che gli è stata richiesta coperto da un’assicurazione che lo tutelerà da qualsiasi eventuale danno. Il tutto, ovviamente, sempre nel rispetto delle normative vigenti, ma anche nel rispetto della privacy di ciascun utente. I profili dei lavoratori, infatti, non saranno visibili a tutti, ma solo agli offerenti presso cui decidono di candidarsi.

Vicker, quindi, crea uno spazio di scambio ed incontro comune, sicuro, legale ed assicurato che premia chi sa lavorare bene grazie al sistema di feedback, attivando rapporti di fiducia.

Al momento, sia la piattaforma online che l’app, sono ancora in fase di test e saranno operativi in tutta Roma a partire dalla seconda metà di aprile, per poi diffondersi nel resto d’Italia.

