Il 21 Maggio 2016 alle ore 21.00 vieni a sorridere con noi!

L’Opera: I Colombo

Un’altra spumeggiante storia della famiglia Colombo è pronta per farvi divertire, con il cortile più famoso che si trasforma nello scenario della processione per festeggiare S. Ambrogio. Un cortile in festa, quello abitato dalla famiglia Colombo, in cui la Teresa, insieme al suo Giovanni e alla figlia Mabilia, e con l’ausilio delle altre “cortigiane” e delle suore del paese, sta preparando una grande recita per omaggiare il Santo Patrono. Sarà durante l’allestimento della festa che Mabilia – chiamata a impersonare la Vergine Maria - si innamorerà di uno strano “personaggio”, un nuovo arrivato nel cortile che la conquisterà al punto di decidere di ufficializzare il fidanzamento al cospetto delle due famiglie. Nella seconda parte dello spettacolo, infatti, insieme alla Teresa, al Giovanni e alla Pinetta, con il vestito buono delle grandi occasioni, dal cortile ci trasferiremo nella sinistra villa dei davvero bizzarri genitori del fidanzato, in via della Paura 17… strizzando l’occhio alla famiglia “noir” più famosa. Il nero sarà il colore prevalente in questa scena, look dei personaggi compresi, con esilaranti gag in tema; il fidanzamento si svolgerà addirittura nei pressi del cimitero del paese e si trasformerà in una strampalata seduta spiritica. Ancora una volta la famiglia Colombo ci porterà con la sua semplicità attraverso situazioni grottesche ed imprevedibili per farci ridere, riflettere e tornare col pensiero alla quotidianità che si viveva un tempo nei nostri cortili, ma che in qualche modo si vive, in maniera diversa, anche oggi. Due famiglie a confronto, per sorridere ripensando ai tempi che furono…e riflettere sui tempi di oggi, con la Teresa alle prese con la tecnologia, un cellulare di ultima generazione e il suo inglese maccheronico, per questo nuovo spettacolo pieno di ritmo, risate e tradizione.

Interpreti:

ANTONIO PROVASIO, ENRICO DALCERI, LUIGI CAMPISI

Testi Felice Musazzi, Antonio Provasio -

Musiche Arnaldo Ciato, Enrico Dalceri

Coreografie Sofia Fusco

Direttore Artistico Sandra Musazzi

Direttore di Produzione Enrico Barlocco

Una produzione CHI.TE.MA.

Regia Antonio Provasio

Il 21 maggio 2016 alle ore 21:00 al Palasport di Vigevano in via Gravellona ci saranno I LEGNANESI con il titolo " I COLOMBO " !

Posti numerati a partire da:

Euro 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00 - 35,00 euro ( più spese di prevendita)

Per informazioni: tel. 0382 469985

( locale riscaldato e climatizzato)