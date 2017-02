24 febbraio: esce in fumetteria ’Airboy’, di James Robinson e Greg Hinkle

Venerdì 24 febbraio saldaPress porta in Italia il graphic novel targato Image Comics più sorprendente degli ultimi anni: Airboy (pagg. 120, euro 14.90).

Airboy è il protagonista di una celebre serie appartenente alla Golden Age del fumetto USA. È un aviatore continuamente alle prese con avventure e peripezie, ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale. E il suo copyright non è di nessuno.Qui l’eroico aviatore alle prese con la Seconda Guerra Mondiale diventa co-protagonista di un’avventura imprevedibile.

James Robinson è un acclamato autore di fumetti, noto soprattutto per aver dato una seconda vita al personaggio di Starman, operazione che gli è valsa anche un Eisner Award. Il volume scritto da James Robinson e disegnato da Greg Hinkle racconta la storia di James Robinson, assunto da Eric Stephenson di Image Comics per scrivere il reboot di Airboy. È un fumetto autobiografico? No, non esattamente. È soprattutto una straordinaria scorribanda meta-fumettistica che parte dalla notte in cui Greg Hinkle accetta di disegnare il reboot, dopo essersi abbandonato con Robinson a bagordi di ogni tipo. E sarà Airboy in persona a rimettere due fumettisti debosciati sulla retta via. O almeno a provarci.

AIRBOY è uno dei fumetti targati Image Comics più sorprendenti, geniali e divertenti degli ultimi anni. Un fumetto dentro il fumetto che mette in scena le vite dei due autori, affiancando loro una delle più celebri icone dei comics made in USA.

Appuntamento in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com