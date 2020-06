Un quadro sonoro tra musica vocale e sperimentazione elettronica: questo è il concept innovativo del gruppo Rebel Bit, protagonista dell’ultimo appuntamento di Visioninmusica "Live at Home", in programma mercoledì 24 giugno alle ore 19:00 sempre sul canale YouTube della rassegna. In diretta streaming la formazione proporrà i brani "Vince chi molla" di Niccolò Fabi, "Piccola Anima" di Ermal Meta e "Supremacy" dei Muse.

Ancora una volta sarà possibile contribuire volontariamente ad una donazione volontaria a favore dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, città natale di Visioninmusica, a sostegno del diritto alle migliori cure per i pazienti colpiti da Covid-19 nel contesto di una sicurezza sanitaria di interesse generale.

Info e modalità per donare al seguente link:

www.aospterni.it/pagine/donazioni

La rassegna, inaugurata lo scorso 9 aprile in music-stream vista l’emergenza COVID-19 che ha fermato i concerti dal vivo di Visioninmusica 2020, ha contato ben 17 performance in diretta da ogni parte del mondo registrando un numero complessivo di oltre 10.000 (diecimila) visualizzazioni. Dopo quest’esperienza online, Visioninmusica si prepara a tornare dal vivo già tra agosto e settembre p.v. con alcuni particolari eventi a Spoleto e Scheggino.

Visioninmusica "Live at Home" fa parte di “JIP ON STREAMING”, il primo festival nazionale di jazz sul web, lanciato da Jazz Italian Platform. Visioninmusica è socio fondatore di Jazz Italian Platform (JIP), associazione nazionale di promoter, assieme a Umbria Jazz, Bologna Jazz Festival, Jazz in Sardegna, Jazz Network, Pomigliano Jazz, Saint Louis College of Music, Veneto Jazz. JIP condivide sulle sue pagine social tutte le iniziative dei propri associati.

Rebel Bit è un innovativo team di musicisti la cui missione è creare un quadro sonoro che contempli musica vocale e sperimentazione elettronica. La giovane band debutta nel panorama internazionale con quattro nomination ai Contemporary A Cappella Recording Awards di Boston (USA) per il disco Paper Flights, tratto dall’omonimo spettacolo originale. L’intento del gruppo, secondo le loro stesse parole, è quello di “ricamare un nuovo vestito musicale, emozionale e scenico a storie comuni nel quale lo spettatore si possa immergere sin dalle prime note”. Le atmosfere di Rebel Bit risentono delle molteplici contaminazioni che hanno contraddistinto la formazione artistica di ciascuno dei suoi membri: dalla tradizione della musica classica, alla musica moderna e contemporanea. L’elemento che li accomuna è tuttavia lo sguardo sempre rivolto alla sperimentazione elettronica e all’innovazione. Andrea Trona è il loro Sound Designer, diplomatosi al conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo in musica elettronica, si sta dedicando alla ricerca nell’ambito della composizione e sperimentazione con l’informatica musicale, in particolare su tecniche di spazializzazione e sintesi del suono.

https://www.rebelbitmusic.com/

Visioninmusica 2020 è sostenuta da: MIBACT, Regione Umbria, Camera di Commercio di Terni e Fondazione Carit. Supporter 2020: All Food, Fucine Umbre, Avis Comunale Terni, Hotel Michelangelo, Bar Umbria, Ristorante “Bettolone”, STAS, Studio Foscoli Consulenza. Media partner 2020: Fedeltà del Suono, Costruire HiFi, Radio Galileo, Radio Incontro, Umbria 24, Vivo Umbria, Umbria Eventi. Partner 2020: FAI Delegazione di Terni, Jazz Italian Platform, Europe Jazz Network.

Associazione Visioninmusica

tel. +39 0744 432714

cell. +39 333 2020747

info@visioninmusica.com

www.visioninmusica.com