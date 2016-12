35°Bellaria Film Festival: aperto il bando - scadenza 31 marzo 2017‏

È aperto il bando di concorso per il 35° Bellaria Film Festival, storico appuntamento con il cinema del reale, promosso dal Comune di Bellaria Igea Marina con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini.

Sul sito www.bellariafilmfestival.org è reperibile il regolamento del concorso. La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 31 marzo 2017.

Nato nel 1983 come Anteprima per il cinema indipendente italiano, negli ultimi anni il Bellaria Film Festival si è sviluppato come osservatorio privilegiato sulla cinematografia documentaria attraverso due concorsi: il concorso “Italia Doc” aperto a film documentari italiani di qualsiasi durata e formato, inediti o già distribuiti, con in palio un premio di 4.000 euro; e il concorso “Casa Rossa Art Doc”, riservato ai film documentari di qualunque durata e formato dedicati al mondo dell’arte, con un premio di 1.000 euro.

Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.italiandoc.it, piattaforma web a cura di Doc/it, Associazione Documentaristi Italiani riconosciuta in Italia e all’estero come ente di rappresentanza ufficiale dei produttori e degli autori del documentario italiano. La partecipazione è gratuita, ma si richiede la registrazione al servizio Digital Library di ITALIANDOC, che prevede il pagamento di una quota di 30 euro a film. Per ulteriori informazioni scrivere a info@italiandoc.it.

L’immagine della 35° edizione del festival, che si svolgerà a Bellaria Igea Marina dal 25 al 28 maggio 2017, è affidata anche per quest’anno alla giovane fotografa bolognese Valentina D’Accardi, Premio SetUp 2016 come miglior artista under 35. Come per la passata edizione la direzione artistica del festival, organizzato come di consueto da Bellaria Igea Marina Servizi, sarà a cura di Simone Bruscia.

Bellaria Film Festival c/o presso Biblioteca Comunale A. Panzini

viale Paolo Guidi, 108 · 47814 Bellaria Igea Marina (RN)

tel. 0541 343891 · cell. 339 4355515

www.bellariafilmfestival.org

info@bellariafilmfestival.org