Si conclude il 4 giugno prossimo con le premiazioni in diretta streaming la diciassettesima edizione del concorso nazionale “Filmare la storia”, organizzato dall’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e rivolto alle scuole e ai videomaker che realizzano opere con attenzione alla didattica della storia contemporanea.

Avverranno a distanza e in streaming, con una formula mista: una diretta affidata a due conduttori, Mario Acampa (presentatore televisivo) e Silvia Nugara (storica e critica del cinema), alternata alla trasmissione di saluti, contributi e contenuti registrati.

Quindici sono le opere premiate in questa diciassettesima edizione del concorso e provenienti da diverse regioni d’Italia. Con i premi “Filmare la storia Paolo Gobetti” e Film Commission Torino Piemonte (primarie, secondarie I grado, secondarie II grado e videomakers under 35), cui è associato anche un premio in denaro offerto dalla Film Commission Torino Piemonte nell’ambito delle attività previste per “Torino Città del Cinema 2020”, ci sono i premi “Paolo Gobetti – videomakers”, “Polo del ‘900”,“25 aprile” ANPI, “Città di Torino”, e “Giuria giovani”.

Le premiazioni saranno trasmesse da Torino il prossimo 4 giugno a partire dalle ore 15 e potranno essere seguite da tutti collegandosi ai link indicati anche sul sito dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza (www.ancr.to.it) e sulla sua pagina facebook e profilo instagram, in collaborazione tecnica con Top-ix.

Nei quindici giorni immediatamente successivi alle premiazioni saranno resi visibili per qualche giorno in streaming tutte le opere premiate e menzionate dalla giuria.

www.youtube.com/user/ANCResi...

www.facebook.com/filmarelastoria

www.ancr.to.it

