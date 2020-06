Recupererà la sua data lunedì 8 giugno, alle ore 19:00, con una performance per "Live at Home" da Roma, Nadia Straccia, in arte Nadimop, cantante italo-americana che spazia in vari generi musicali, dal gospel al soul, dal funky all’house, chill, ambient, rap e jazz. Saltata a causa di problemi tecnici lo scorso 21 maggio, la diretta streaming, in onda sul canale YouTube di Visioninmusica, vedrà esibire l’artista in un "one woman show" unplugged, accompagnata dalla sua chitarra acustica.

Nel corso del collegamento, come è oramai consuetudine, verrà data la possibiità di contribuire volontariamente a personali donazioni a favore dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, città natale di Visioninmusica, a sostegno del diritto alle migliori cure per i pazienti colpiti da Covid-19 nel contesto di una sicurezza sanitaria di interesse generale. Info e modalità per donare al seguente link: https://www.aospterni.it/pagine/don...

I live proseguiranno nei prossimi giorni con Federico Mondelci/Paolo Biondi (11 giugno), Daniele Bengi Benati (15 giugno) e Rebel Bit (22 giugno).

Tutti i live saranno accessibili in diretta streaming sul canale YouTube di Visioninmusica. Sarà inoltre disponibile il link alla pagina del concerto in diretta sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter ufficiali del festival.

Visioninmusica "Live at Home" fa parte di “JIP ON STREAMING”, il primo festival nazionale di jazz sul web, lanciato da Jazz Italian Platform. Visioninmusica è socio fondatore di Jazz Italian Platform (JIP), associazione nazionale di promoter, assieme a Umbria Jazz, Bologna Jazz Festival, Jazz in Sardegna, Jazz Network, Pomigliano Jazz, Saint Louis College of Music, Veneto Jazz. JIP condivide sulle sue pagine social tutte le iniziative dei propri associati.

Nadia Straccia, conosciuta anche come Nadimop, è cantante, compositrice, attrice e dj. Nata a Detroit ma di origini italiane si è esibita in Giappone, Europa e USA. Ospite di vari gruppi vocali tra i quali ricordiamo The Chicago High Spirits e SAt&B è stata corista per alcuni artisti internazionali quali Michael Bolton, Mick Hucknall, Noa, Dee Dee Bridgewater, Gloria Gaynor, Amii Stewart e artisti italiani quali Giorgia, Alexia, Biagio Antonacci, Ron, Pino Daniele, Massimo Ranieri, Massimo Lopez, Claudio Baglioni e Christian De Sica. La sua vena artistica viaggia tra ritmi soul, funky, chill, ambient, rap e jazz.

Visioninmusica 2020 è sostenuta da: MIBACT, Regione Umbria, Camera di Commercio di Terni e Fondazione Carit. Supporter 2020: All Food, Fucine Umbre, Avis Comunale Terni, Hotel Michelangelo, Bar Umbria, Ristorante “Bettolone”, STAS, Studio Foscoli Consulenza. Media partner 2020: Fedeltà del Suono, Costruire HiFi, Radio Galileo, Radio Incontro, Umbria 24, Vivo Umbria, Umbria Eventi. Partner 2020: FAI Delegazione di Terni, Jazz Italian Platform, Europe Jazz Network.

