A Cinecittà anche il brunch diventa un evento da grande schermo

Dal 7 aprile, ogni domenica, gli studi di Via Tuscolana diventano la location perfetta per rilassarsi e gustare un’originale offerta gastronomica che strizza l’occhio al mondo di celluloide nel tempio italiano del cinema

C’è solo un posto dove potersi rilassare con gli amici e la famiglia a due passi da un set cinematografico allestito in piena regola. Questo luogo è Cinecittà. Dal 7 aprile ogni domenica l’iconica entrata di Via Tuscolana 1055 sarà aperta per tutti coloro che vorranno provare un originale brunch.

A metà tra la colazione e il pranzo, la proposta gastronomica targata Cinecittà è il modo più piacevole di trascorrere la tarda mattinata della domenica, prendendosi un break lontani dallo stress e dal frastuono metropolitani, ma senza lasciare la città.

Ampi spazi verdi alberati sono pronti ad accogliere i visitatori insieme ai profumi di piatti dolci e salati serviti nel Caffè di Cinecittà, all’interno dell’elegante struttura di vetro di circa 160 mq, pensata per gli eventi speciali, che ogni domenica ospita il brunch firmato Cinecittà e curato da Whitericevimenti.

Da questa location in ricercato stile industrial chic si intravede il set esterno della serie TV “Un medico in famiglia” e alcuni imponenti elementi scenografici realizzati per i film di Federico Fellini e Roberto Benigni, come la Venusia del “Casanova”, eletta ormai a simbolo degli Studios, e Il Cavallo a dondolo gigante con La carrozza della Fata Turchina realizzati per il “Pinocchio” dell’attore-regista toscano.

Grazie al brunch di Cinecittà entrare nel mito è facilissimo: da aprile a giugno, al prezzo di 16 euro a persona, a partire dalle 11,30 fino alle 15,00, sarà possibile gustare una serie di proposte di ispirazione cinematografica che si alterneranno nelle diverse domeniche del mese. Ѐ richiesta la prenotazione obbligatoria a brunch@cinecittaluce.it

IL MENU’

Il film “Pane amore e fantasia” ha ispirato una lasagnetta con mozzarella di bufala pontina, pachino e melanzane. Dalla saga del “Padrino” nasce il piatto di salsicce di Monte San Biagio con ristretto di pomodoro, mentre non potevano mancare i fagioli come ingrediente principale che accompagna i maltagliati per il film “Lo chiamavano Trinità”. Completa la selezione un super timballo di pasta pensato per “Big Night”.

L’offerta prevede anche secondi di carne come alette di pollo e polpette al sugo e insalate da comporre a piacimento per chi non rinuncia alle portate light nemmeno la domenica, ma in menù ci sono anche taglieri, selezioni di formaggi e marmellate abbinate, mini baguette ripiene e focacce, e l’immancabile portata sinonimo di brunch: uova strapazzate e bacon.

Dulcis in fundo, l’angolo del dessert prevede crostate e torte fatte in casa, tiramisù al cucchiaio e spiedini di frutta fresca.

Nel menù sono comprese anche molte bevande come succhi di frutta e acque minerali, mentre per il caffè finale ci si può spostare nel bar attiguo scenografato come uno studio di posa degli anni 40, dove è possibile curiosare all’interno del bookshop e scoprire tanti libri sul cinema e gadget che ripropongono oggetti legati alla settima arte o brandizzati con il mitico logo di Cinecittà.

E per vivere davvero l’emozione di camminare su un set, basta entrate nel cortile del bookshop trasformato in una piazzetta del centro storico e toccare con mano la maestria degli scenografi italiani che hanno fatto di Cinecittà il loro regno, rendendola il luogo tanto caro a Federico Fellini: la Fabbrica dei sogni di cui è possibile scoprire il cuore visitando l’esposizione permanente Cinecittà si Mostra che permette al grande pubblico di capire tutti i segreti degli studi e del cinema.

I partecipanti al brunch domenicale avranno infatti diritto a uno sconto sul biglietto che garantisce la possibilità di visitare i grandi set all’aperto come l’Antica Roma e Il tempio di Gerusalemme, oltre all’attrezzeria scenica che custodisce oltre 3mila oggetti e alle mostre dove si trovano i costumi di scena originali di capolavori come “Cleopatra”, “Il Gattopardo”, “La dolce vita”. Ma lungo il percorso si trovano anche cabine di doppiaggio per trasformarsi in attori e la sala del chroma key dove entrare in universi fantastici grazie al green screen.

Perché a Cinecittà tutti diventano protagonisti. Sempre.

IL BRUNCH DI CINECITTÀ

Studi di Cinecittà – Roma, Via Tuscolana 1055

Dal 7 aprile al 30 giugno

11,30 – 15,00

Costo 16 euro a persona. Gratis per i bimbi fino ai 5 anni

Prenotazione obbligatoria: brunch@cinecittaluce.it

Include riduzione sull’acquisto del biglietto intero dell’esposizione Cinecittà si Mostra

Sconto del 10% sugli acquisti del bookshop di Cinecittà

La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso

www.cinecittasimostra.it

METRO

Linea A – Fermata Cinecittà

Parcheggio sotterraneo su complanare direzione Anagnina 1,50 euro