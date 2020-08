A Milano la seconda edizione del Festival delle Abilità il 19 e 20 settembre 2020

La II edizione del Festival delle Abilità - Musica, Arte e Poesia si terrà a Milano, all’interno del parco di Chiesa Rossa a Milano - Municipio 5 - e nella attigua Biblioteca da sabato 19 a domenica 20 settembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 22.00. Il primo Festival italiano dedicato all’inclusione sociale attraverso la valorizzazione dei talenti e delle potenzialità delle persone con e senza (dis)abilità è promosso dalla Fondazione Mantovani Castorina Onlus. L’obiettivo è promuovere una cultura inclusiva che metta in risalto le capacità delle persone a prescindere dalla loro condizione umana. In un mondo in cui il rumore di fondo schiaccia il talento, in cui l’indifferenza cancella le vite, è fondamentale dare avvio a un processo di “messa in risalto” delle preziose abilità che risiedono in ciascuno.

Dopo i lunghi mesi di emergenza da covid il festival torna e si pone come motore di una crescita culturale e sociale del paese. Quest’anno la manifestazione si presenta con un format nuovo, rivisitato e nel rispetto delle norme di contenimento del virus covid-19. Tutti gli eventi infatti saranno in presenza di pubblico e contemporaneamente trasmessi in live streaming, per allargare la comunità del festival oltre i confini della città. Filo conduttore dell’edizione sarà l’esperienza vissuta nel recente periodo di lockdown in cui l’arte è stato motivo di condivisione e riscoperta sociale, seppur da un balcone ad un altro. Il Festival delle Abilità 2020 è stato ripensato alla luce del vissuto comune appena trascorso che ci rende tutti vicini a una condizione di “disabilità condivisa”.

Tra le attività di spicco di questa seconda edizione figurano il laboratorio di scultura Guarda! Vedo con le mani tenuto dallo scultore cieco Felice Tagliaferri e dagli esperti della Fondazione Arnaldo Pomodoro, l’esibizione in anteprima italiana dello spettacolo di danza “I limiti sono negli occhi di chi guarda” della ballerina e pittrice Simona Atzori [nella foto di Grace Caruso], la realizzazione in tempo reale di un murales dedicato a “I Giusti” realizzato da Davide Ratti_ Ratzo. E ancora il teatro per bambini con la compagnia Montessori & Brandao, il Teatro delle ombre di Anusc Castiglioni e il percorso sensoriale Silenziose Tracce del Laboratorio Silenzio. Dopolavoro Stadera proporrà le videoinstallazioni di #dopolavorareNONstanca - progetto realizzato durante la quarantena (140 video prodotti in 40 giorni) e intratterrà il pubblico con interazioni estemporanee e improvvisazioni. Chiuderà la due giorni il concerto di AllegroModerato InBand.

Dove: L’edizione 2020 si svolgerà all’interno del parco di Chiesa Rossa a Milano - Municipio 5 - e nella attigua Biblioteca civica. (via san Domenico Savio, 3 – Milano)

Quando: L’evento è previsto su due pomeriggi nel terzo weekend settembre dal 19 al 20 ore 16.00-22.00

Tutte le azioni artistiche si svolgeranno all’aperto nello spazio del parco compreso tra i porticati della biblioteca e del bar Micrò.

Ingresso e laboratori gratuiti

Tutti gli eventi sono visibili anche online gratuitamente nei due giorni della manifestazione su sulla pagina Facebook

Per ulteriori informazioni

festivaldelleabilità@gmail.com

@FestivalDelleAbilita

@festivalabilita

#FdA20