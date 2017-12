“Miseria e nobiltà”, restaurato dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, a Ravello

Auditorium Oscar Niemeyer – Venerdì 8 dicembre, ore 19.30

Miseria e nobiltà è stato il restauro di maggior successo fra quelli realizzati dal CSC – Cineteca Nazionale nel corso del 2017. Il film diretto da Mario Mattoli nel 1954, ispirato a una commedia di Eduardo Scarpetta e interpretato dal grande Totò, è stato restaurato dalla Cineteca Nazionale in collaborazione con Movietime e Augustus Color. Il restauro è stato curato da Giuseppe Lanci, per quanto riguarda la correzione colore, e da Federico Savina per il sonoro. Il “nuovo” Miseria e nobiltà è stato proiettato al Teatro San Carlo di Napoli, in una serata organizzata dalla Regione Campania, dalla Film Commission Regione Campania e dal CSC; e successivamente è stato presentato all’interno del programma della Festa del cinema di Roma.

Venerdì 8 dicembre Miseria e nobiltà viene riproposto in una cornice bellissima e prestigiosa, l’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, in una serata organizzata dal comune di Ravello in collaborazione con la Fondazione Ravello e il Centro Sperimentale di Cinematografia. La proiezione, a ingresso libero, comincerà alle 19.30. Saranno presenti il Presidente del CSC Felice Laudadio, il professor Sebastiano Maffettone presidente della Fondazione Ravello, il professor Valerio Caprara in rappresentanza della Film Commission Regione Campania, l’avente diritti del film Lorena Libassi e la signora Elena Articoli De Curtis, nipote di Totò.

Nell’occasione, verrà inaugurata la mostra fotografica “I volti di Totò”, con immagini provenienti dall’Archivio fotografico della Cineteca Nazionale. La mostra è già stata esposta nel foyer della Sala Sinopoli, all’Auditorium di Roma, nei giorni della Festa del cinema: rimarrà aperta all’Auditorium Oscar Niemeyer dall’8 dicembre 2017 all’8 gennaio 2018.

Per info sull’evento di Ravello:

Tourist Office - 089 857096

www.fondazionecsc.it