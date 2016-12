A Roma, corso di cinema e psicologia‏

Nel mese di maggio e giugno 2016 Sergio Stagnitta ha attivato un Laboratorio dal titolo: “Come progettare e condurre un laboratorio esperienziale di cinema e psicologia”. Sono nati due gruppi di lavoro con i quali ha svolto il primo dei tre moduli in programma. Nel prossimo fine settimana, 16/17 settembre terrà il secondo modulo di lezione.

"Ho deciso di aprire l’iscrizione - sottolinea Stagnitta - per questo secondo modulo anche alle persone che non hanno partecipato al primo, ci sono solo per tre posti disponibili. Questo modulo è molto particolare perché lavoreremo principalmente su come gestire una dinamica di gruppo partendo dalla visione di un film o di un montaggio a tema. Lavoreremo, inoltre, sulle nuove teorie dei neuroni specchio applicate alla visione del film. Il film diventa reale, le immagini si possono toccare, vivere pienamente con il corpo, in sintesi la visione di un film produce una vera e propria esperienza sensoriale. Utilizzerò diverse sequenze che stimoleranno proprio la dimensione corporea. Inoltre, faremo una dinamica di gruppo partendo da un mio montaggio e così avremo la possibilità di apprendere in maniera esperienziale come condurre un gruppo di lavoro, di formazione, gruppo classe ecc".

Per prenotare la partecipazione si può compilare direttamente il modulo on line al link: www.cinemaepsicologia.it/mod...

Orario, sede e costo: Venerdì 16 Settembre dalle ore 18,00 alle ore 20,30 – Sabato 17 dalle ore 10,00 alle ore 13,30). La sede è a Roma, in Corso Trieste 59/a. Il costo è di 100,00.

Di seguito il programma completo di questo secondo modulo.

Diverse tecniche di montaggio per diversi contesti di lavoro. Il montaggio invisibile, visibile (il montaggio delle attrazioni), piano sequenza. Funzione psicologica del montaggio: immedesimazione e straniamento.

La teoria dei neuroni specchio applicata alla visione di un film. Cinema da tastare. Vedremo diverse sequenze del film "Une femme mariée" (Una donna sposata) di Jean-Luc Godard.

Teorie di gruppo. Come condurre efficacemente un gruppo di lavoro. Cos’è un campo gruppale, tecniche e stili di conduzione. La catena associativa gruppale. Costruire una restituzione individuale e gruppale dell’esperienza. Esempio esperienziale di un video montaggio.

Iscrivendosii al secondo modulo si ha la possibilità di iscriversi anche al terzo. Per ulteriori informazioni

347/5904275

s.stagnitta@gmail.com