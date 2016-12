A Roma, dal 13 al 19 dicembre: ’A tutto schermo’

Arriva nel Lazio grazie al sostegno del MIBACT, dell’assessorato alla cultura della Regione Lazio e della SIAE la manifestazione A TUTTO SCHERMO, organizzata dalla Rete degli Spettatori per il cinema di qualità. Da martedì 13 dicembre saranno quattro le città interessate alla promozione dei nuovi autori. Presso la sala Buonarroti di Civitavecchia, il cinema Trento di Viterbo, Il multisala Moderno di Rieti e il cinema Tibur di Roma sarà possibile per il pubblico incontrare, gli autori e gli interpreti di quattro dei migliori film italiani della stagione ancora in corso.

Questo il calendario: Stasera, martedì 13 dicembre alle ore 18.00 e alle 21.15 INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis alla sala Buonarroti di Civitavecchia alla presenza delle due attrici Angela e Marianna Fontana e dello sceneggiatore Nicola Guaglianone;

Venerdì 16 dicembre alle ore 18.30 e alle 21.30 PIUMA di Roan Johnson al cinema Trento di Viterbo con la presenza della protagonista Blu Yoshimi;

Lunedì 19 dicembre alle ore 10.00 LA RAGAZZA DEL MONDO di Marco Danieli al cinema Tibur di Roma con il montatore del film Davide Vizzini; alle ore 18.00 FIORE di Claudio Giovannesi al Multisala Moderno di Rieti alla presenza dello sceneggiatore Filippo Gravino e dell’attrice Dafne Scoccia.

Novità dell’edizione 2016, la partecipazione degli studenti delle scuole locali che nei due mesi precedenti agli eventi sono stati coinvolti in un percorso formativo come operatori culturali. Gli studenti hanno incontrato professionisti del settore cinematografico e alcuni esperti della comunicazione on line per arrivare a collaborare all’organizzazione delle proiezioni. Sono stati ospiti della manifestazione A TUTTO SCHERMO Serena Sostegni di Lucky Red, Marco Diotallevi di Plural, Francesco Pocchi di 404, Pierpaolo Verga produttore di O’groove, Massimo Galimberti, organizzatore del Kino e collaboratore di alcuni tra i più importanti festival italiani, Marco Danieli, regista di LA RAGAZZA DEL MONDO. Il progetto A TUTTO SCHERMO vuole sostenere il cinema italiano di qualità nel suo passaggio in sala e aprire un nuovo dialogo tra pubblico e autori.

LA BATTAGLIA DI ALGERI venerdì 16 dicembre cinema Eden di Roma Sempre nell’ambito del progetto A TUTTO SCHERMO- per FUORI ORARIO - I GRANDI CAPOLAVORI DEL CINEMA ITALIANO INCONTRANO LE SCUOLE- venerdì 16 dicembre alle ore 10.00 al multisala Eden di Roma circa 200 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Roma potranno assistere alla proiezione della versione restaurata di LA BATTAGLIA DI ALGERI di Marco Pontecorvo, presentata a Venezia a cinquant’anni di distanza dalla vittoria del Leone d’oro e a dieci dalla scomparsa del maestro del cinema civile. Ospite della proiezione Marco Pontecorvo.

Grazie alla collaborazione con Surf Film, il capolavoro dedicato alla resistenza algerina durante la colonizzazione francese sarà presentato al pubblico delle scuole in un tour che toccherà 10 città. Per ogni città un testimonial d’eccezione introdurrà la figura e l’opera di Gillo Pontecorvo.

Altri appuntamenti in Italia per il programma A TUTTO SCHERMO della Rete degli Spettatori:

Venerdì 16 dicembre alle ore 21.00 al cinema Massimo di Torino Antonio Capuano presenterà Bagnoli Jungle