A Roma, l’Isola del Cinema per incontrare i protagonisti del cinema di oggi e di domani

Sarà una due giorni ricca di ospiti e di appuntamenti quella di domenica 23 e lunedì 24 per L’Isola che consolida la sua tradizione di grandi ospiti e di un programma vario e poliedrico: da Riccardo Ferrero e il cast di Mma lovers never dies, a Anna Di Francisca e Paolo Perna per Due uomini, quattro donne e una mucca depressa. Al Cast di Ovunque tu sarai. A Carlotta Bolognini per presentare il suo libro Manolo Bolognini,a seguire I Figli del set.

Doppio appuntamento domenica 23 al Cinelab : alle 20.00, in programma Mma lovers never dies di Riccardo Ferrero alla presenza del regista, del cast e dei produttori, il primo film italiano sulle arti marziali con Claudio Del Falco, Roberta Giarrusso, Luca Lionello, Tomas Arana, Maurizio Mattioli, Antonella Ponziani, Maya Ferrero, Piero Concilietti, Michele Verginelli, Davide Ferretti, Marco Leonardi, Sergio Friscia. Alle 22.00, a seguire, la regista Anna Di Francisca e il compositore Paolo Perna presenteranno Due uomini, quattro donne e una mucca depressa, una commedia che vede protagonisti Miki Manojlovic, Maribel Verdù, Eduard Fernàndez, Manuela Mandracchia, Laia Marull, Ana Caterina Morariu, Gloria Muñoz, Hector Alterio, Carmen Mangue, Serena Grandi e con l’amichevole partecipazione di Antonio Resines e con Neri Marcorè. Allo Spazio Q8, alle 20.00 per Cinema & Libri, in programma la presentazione del libro Manolo Bolognini,seguirà I Figli del set di Carlotta Bolognini. Alle ore 21.30 l’Arena Groupama in programma La ragazza del mondo di Marco Danieli

Ricco di ospiti anche il programma di lunedì 24: sempre al Cinelab (ore 22.00) per i Ciak d’Italia il cast di Ovunque tu sarai di Roberto Capucci scenderà sull’Isola con parte del cast, per raccontare questa commedia, che vede protagonisti Ricky Memphis, Primo Reggiani, Francesco Apolloni e Francesco Montanari impegnati in un viaggio alla volta di Madrid. Ovviamente per festeggiare l’addio al celibato..

Eventi a cura di Francesca Piggianelli