Dal 30 novembre al 2 dicembre ha debuttato al teatro Petrolini di Roma Acido, un testo struggente e intenso per la regia di Margarita Smirnova, interpretato dall’attrice Eleonora Manara.

Il testo, scritto dall’autrice romana Enza Li gioi è un’amara riflessione sulle violenze fisiche e psicologiche subite dalla donne ad opera di un compagno insensibile e disumano.

Eleonora Manara, sola in scena, interpreta con grande partecipazione e sensibilità una donna provata e chiusa in una clinica per la ricostruzione del suo volto, sfigurato dall’acido: un’ora di monologo in cui la desolazione e la solitudine della donna si sposano con un sentimento di rabbia e frustrazione.

Le parole del testo e la sapiente regia della Smirnova sono ritmati efficacemente su una continua altalena emotiva: rabbia, esplosione, solitudine e amarezza, vengono trasmesse con intensità e passione da Eleonora Manara, molto efficace nei panni della protagonista.

Il pubblico non ha un momento di tregua: il flusso di coscienza al femminile, che è anche una confessione personale, non è un misurato “racconto”, ma si muove sulla scia dell’emotività della protagonista, che oscilla, appunto, tra rabbia, desolazione e senso di rivincita.

La scenografia è essenziale e funzionale alla resa: l’attrice, triste e amareggiata ma mai vinta, si rivolge ad un attaccapanni, in cui sono appesi alcuni indumenti.

L’appendiabiti, ’elemento scenico fortemente simblico, funziona e rappresenta la controparte maschile: un feticcio contro il quale gridare la propria rabbia e contro cui scagliare il proprio dolore senza mai scadere in patetico sentimentalismo.

Uno splendido trucco di scena, realizzato da Alexandros Mars, copre parte del viso della protagonista, che parola dopo parola, sembra trovarsi sempre più a suo agio con il volto deturpato, fino a voler prendere la decisione di non ritoccarlo, ma portarlo invece come testimonianza del proprio vissuto, con orgoglio e con classe.

La musica, ben accompagna il percorso psicologico a ritroso della protagonista e l’ultima parte, più ironica, suscita nel pubblico qualche sorriso: la decisione della donna è uno smacco alla prepotenza e alla violenza psicologica e una rivincita personale tipica di chi non si arrende di fronte alle difficoltà.

Un’ora di monologo con una tematica così forte e attuale ha un’elevata percentuale di rischio: l’interpretazione di Eleonora Manara risulta invece appassionante e senza mai eccedere ha la capacità di trascinare il pubblico nel dolore e nei ricordi della sfortunata protagonista, piena di dolore, ma decisa a non lasciarsi andare.

Acido, è uno monologo ben strutturato con una tematica decisamente attuale che non cessa di sollevare polemiche e di far parlare di sé.