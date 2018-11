Acido al Teatro Petrolini dal 30 novembre al 2 dicembre

Dal 30 novembre al 2 dicembre debutta al teatro Petrolini Acido, scritto da Enza li gioi, diretto da Margarita Smrinova e interpretato dalla versatile Eleonora Manara.

L’attrice, nota al pubblico romano per l’interpretazione di Emma B, trasposizione ironica del capovaloro di Gustave Flaubert, Madame Bovary, torna sul palco del teatro Petrolini di Roma con un’interpretazione drammatica: una donna sfigurata dall’acido che guarda se stessa e riflette sulla sua esistenza.

“Per rendere al massimo questa donna deturpata dal vetriolo ho pensato a cosa può provare una donna alla quale viene tolta la gioia di sorridere, di guardarsi allo specchio e che sa di essere ora guardata dagli altri con repulsione”

Il testo di Li Gioi è un’amara riflessione sulla condizione della donna, sulla violenza psicologica subita e sopratutto si focalizza sull’ancestrale conflitto tra il maschile e il femminile che non smette ancora oggi di far parlare di se sulle pagine di cronaca nera.

Eleonora Manara interpreta una donna provata che finalmente intraprende una nuova relazione dopo una storia d’amore infelice vissuta con un uomo infedele, distratto e indifferente ai suoi sentimenti e alla sua persona.

L’ex, legato nuovamente a una donna ma ancora desideroso di esercitare biecamente il controllo su di lei, non accetta la sua nuova relazione e reagisce sfigurandola con l’acido.

Sola in una clinica per la ricostruzione dei tessuti danneggiati, la protagonista si interroga sul suo passato e sulla sua vita, operando una scelta coraggiosa e decisamente insolita.

Acido porta in scena, con intelligenza e profondità, un argomento ancora attuale e purtroppo mai superato e conferma la solidità del duo artistico Li gioi/ manara, premiato recentemente per la web serie Würstel: Memorie di una casalinga inquieta al Tuscany Web Fest.