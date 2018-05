Acting Lab di Roma: aperte le iscrizioni per un intensivo di tre giorni

Rilanciamo con piacere il bando per le iscrizioni a un seminario dell’ACTING LAB di ROMA:

Come ogni anno sono aperte le iscrizioni per il nostro super seminario di recitazione in campagna! Un intensivo di tre giorni in un posto magico vicino Roma. Dal 28 giugno al 1 luglio 2018. Quest’anno il tema sarà il lasciarsi andare, perché a volte come attori e come persone, proprio quando pensiamo di esserci persi è il momento magico in cui ci troviamo. Il seminario è a numero chiuso per cui affrettatevi a contattarci con un messaggio a gmactinglab@gmail.com , lasciate il vostro numero e sarete richiamati al più presto. Potete trovare gli album con le foto dei nostri seminari e i commenti dei nostri allievi qui nella nostra pagina Facebook o su Instagram acting_lab.

Saremo immersi in una natura straordinaria circondati da duecento ettari di bosco.

La mattina faremo training, rilassamento, sensoriali, giochi e esercizi con la musica, il pomeriggio sarà interamente dedicato alla recitazione nell’anfiteatro in pietra al centro del parco. Nelle pause ci godremo la piscina e la sera è ormai consuetudine portare chitarre e altri strumenti per cantare e stare insieme.

Per maggiori info

www.facebook.com/actinglab

gmactinglab@gmail.com