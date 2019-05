Ad ARF! 2019 a Roma, gli artisti del collettivo Ronin

Per il quarto anno consecutivo (contando anche le esperienze sotto la bandiera di Mokapop) gli artisti del collettivo Ronin saranno presenti con un proprio stand all’ARFestival di Roma. Tra le novità in catalogo, alcuni volumi in anteprima assoluta, stampati proprio in occasione dell’ARF: il secondo numero di Katana/Wunderkammer, flipbook antologico di quasi 100 pagine che comprende i migliori fumetti realizzati dal collettivo nel corso dell’ultimo anno; le cover delle due facciate sono state realizzate da Nicola Perugini e da Emanuel Derna (quest’ultima con colori di Faureiana). La stampa in unico volumetto di “Sotto rete”, fumetto sulla pallavolo realizzato a più mani e pubblicato originariamente nel 2018 a puntate su una delle più importanti riviste di settore. Diversi progetti individuali, tra cui “Lucilla” vol.1 e “Sotto la cenere” vol.2 (entrambi di Gabriele Moretti) e il “Libellus primus” del fumetto Virtus di Riccardo Sciarra e Francesca Dea.

Appuntamento quindi dal 24 al 26 maggio 2019 al Mattatoio Testaccio, padiglione 9B, stand B10. Naturalmente a Roma, in Piazza Orazio Giustiniani.

“Siamo davvero felici di essere nuovamente all’ARF – spiegano Pietro Rotelli, fondatore di Ronin, e Luigi Chialvo, coordinatore di redazione del Ronin Magazine – festival che per tipologia di manifestazione e di pubblico sentiamo un po’ casa nostra: il nostro gruppo ha attraversato nel tempo diversi cambiamenti, ma in ogni caso siamo sempre stati qui e siamo arrivati al quarto anno di fila. Ci teniamo quindi a ringraziare tutta l’organizzazione che, edizione dopo edizione, nonostante le difficoltà, continua a lavorare con grande entusiasmo per regalare questa splendida occasione agli amanti del fumetto”.

