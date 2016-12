Sarà presentato in anteprima romana nell’ambito della rassegna ’Biografilm a Roma’ – domani, venerdì 24 giugno alle ore 18:30 presso il Cinema Quattro Fontane di Roma (Via delle Quattro Fontane, 23) - il documentario THE BLACK SHEEP di Antonio Martino, prodotto da Bo Film e Claudio Mazzanti in coproduzione con: Tita Productions (Francia).

Ausman, ha combattuto per la rivoluzione libica, nonostante fosse un pacifista, convinto di battersi per la libertà e la democrazia. Niente è andato come lui pensava: la violenza e l’estremismo religioso dilagano sempre più. Oggi si sente uno straniero nel suo paese. In quale mo(n)do potrà trovare un senso d’appartenenza?

Qui potete vedere il trailer:

https://vimeo.com/167245832

Info:

www.bofilm.it/portfolio/the-...