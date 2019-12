Al Teatro Vascello la Compagnia Scimone Sframeli con Pirandello. Dal tre all’otto dicembre.

Torna la drammaturgia di Luigi Pirandello al Teatro Vascello di Roma; dal tre all’otto dicembre andrà infatti in scena l’opera “Sei” con la Compagnia Scimone Sframeli, per la regia di Francesco Sframeli.

Un adattamento del testo "Sei personaggi in cerca d’autore", che ha riscosso un ottimo successo di pubblico e critica in giro per i teatri italiani. Questo nuovo progetto della compagnia risulta essere il primo confronto con una delle maggiori opere del drammaturgo siciliano, con un classico, e riesce a condensare ottimamente i due linguaggi posti in campo. Da un lato abbiamo, di fatto, il mondo pirandelliano e dall’altro lato la tradizione della compagnia, famosa a livello internazionale. Una compagnia che negli anni, dal 1994 in poi, ha saputo lavorare con testi originali e ha saputo produrre un teatro di “rapporti”, in cui corpo dell’attore e testo drammaturgico, vanno lentamente e sinuosamente a condensarsi.

Prezzi intero € 26, ridotto over 65 € 19, ridotto under 26 € 16

