Al via a Roma il 13 luglio la trentaseiesima edizione del FANTAFESTIVAL - Mostra Internazionale del Film di Fantascienza e del Fantastico

36° FANTAFESTIVAL

MOSTRA INTERNAZIONALE DEL FILM DI FANTASCIENZA E DEL FANTASTICO

MULTISALA SAVOY ROMA - 13/17 LUGLIO

L’ISOLA DEL CINEMA – 18/24 LUGLIO

La XXXVI edizione del FANTAFESTIVAL apre i battenti con il film "Blood on Méliès’ Moon" che segna il ritorno alla regia di Luigi Cozzi (“Scontri stellari oltre la terza dimensione”, “Ercole”, “Il gatto nero”) dopo 27 anni.

Ai blocchi di partenza la XXXVI edizione del FANTAFESTIVAL (Mostra Internazionale del Film di Fantascienza e del Fantastico), diretta da Alberto Ravaglioli e promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lazio e l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale con la Roma Lazio Film Commission e realizzata in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia e con il museo del videogioco VIGAMUS. Una kermesse più ricca che mai con anteprime esclusive, eventi speciali, retrospettive, incontri, dibattiti e sezioni competitive, con il solito e prezioso occhio di riguardo nei confronti del cinema indipendente italiano e dei suoi giovani autori, nonché una mostra d’eccezione. Oltre cento le opere presentate fra lungometraggi e cortometraggi, provenienti da ogni parte del mondo e per il primo anno in collaborazione con la Roma Lazio Film Commission un Focus speciale sul cinema di genere sudamericano, grazie al gemellaggio con il Festival Blood Window.

Numerosi gli ospiti del festival, dal regista Alessio Nencioni che presenterà Possessione demoniaca al film Catacomba, che sarà presentato dal regista Lorenzo Lepori e dallo sceneggiatore Antonio Tentori, ma anche The blind king, alla presenza del regista Raffaele Picchio. Il regista Nicola Barnaba presenterà quindi il suo Safrom, mentre il regista tedesco Andreas Marschall presenterà la sua ’creatura filmica’ German Angst. Spazio anche alle presentazioni di libri con il quinto volume della Storia del Cinema Horror Italiano delle edizioni Il Foglio, ma anche Antropocinema, volume che sarà presentato dall’autore Andrea Guglielmino. Lo stesso Guglielmino sarà protagonista della presentazione del volume a fumetti Mostri, giunto al suo quarto numero, alla presenza anche di altri autori quali Gianmarco Fumasoli e Luca Ruocco.

Tra i film selezionati l’ossessivo rape&revenge “Luna de miel” di Diego Cohen (2015 Messico) e l’horror “Downhill” (2016 Cile) di Patricio Valladares.

ABBONAMENTO

Prevendita on-line a partire da lunedì 27 giugno al “Fanta” costo di 20,00 Euro.

Per gli spettatori più fedeli, è stata studiata una formula di abbonamento che con una spesa di soli 20 euro dà diritto all’ingresso al Savoy per tutta la durata della manifestazione, alla partecipazione alla serata di premiazione a L’Isola del Cinema con posto riservato (19 luglio ore 21:00 Arena Groupama) e ad un ingresso omaggio al Museo del videogioco "Vigamus".

Valore dell’abbonamento: 38 euro

Ai primi 30 che sottoscriveranno l’abbonamento in omaggio una maglietta del Fantafestival.

Per acquistare l’abbonamento:

www.paypal.me/Fantafestival/20

Per completare la procedura di pagamento sarà sufficiente indicare il nominativo dell’abbonato. L’abbonamento potrà essere ritirato al desk Fantafestival presso il cinema Savoy.

Info

www.fanta-festival.it

info@fanta-festival.it