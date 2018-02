Al via dal 7 al 23 marzo la prima edizione del Festival dell’Ascolto, sul tema ’Disuguaglianze’

Si parlerà di “Disuguaglianze” alla prima edizione del Festival dell’Ascolto che si terrà in Lombardia dal 7 al 23 marzo. In veste itinerante, il Festival prevede un ciclo di incontri con alcuni tra i maggiori pensatori contemporanei che si confronteranno sul tema. Diretto da Francesca Nodari e promosso dalla Fondazione Filosofi lungo L’Oglio, il festival vuole far dialogare filosofi e pensatori con persone che hanno vissuto e stanno elaborando percorsi di vita molto dolorosi. A partire dal confronto, dall’incontro e dal dialogo nella sua accezione più alta, il festival darà voce a chi ha commesso reati gravi, a chi è vittima di soprusi o è caduto nelle trappole dello sfruttamento. Non solo lectio magistralis quindi, ma una serie di incontri in cui il tema delle “Disuguaglianze” sarà declinato nelle sue molteplici accezioni. Tra gli ospiti e relatori previsti aprirà il Festival il 7 marzo nell’auditorium di BASE Milano l’antropologo Marc Augé, che, alle 20.45, farà un intervento dal titolo “Disuguaglianze” e presenterà, in anteprima nazionale, il suo ultimo libro “Gratuità. Per il gusto di farlo!” (Mimesis editore - collana «Chicchidoro»). Seconda tappa l’8 marzo a San Donato Milanese presso il Cinema Teatro Troisi dove, alle 20.45, Enzo Bianchi, Fondatore della Comunità Monastica di Bose, declinerà il tema con un intervento dal titolo “Farsi prossimo”. Seguirà poi il 14 marzo alle 20.45 l’incontro con la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, il magistrato Fabio Roia e la filosofa Francesca Nodari. L’appuntamento è in programma al Centro Culturale Villa Marazzi di Cesano Boscone. Il loro incontro sarà incentrato sul tema quanto mai attuale dell’abuso di Genere maschile e della violenza contro le donne. Il 20 marzo alle 20.45 alla Casa dei Diritti di Milano, la sociologa Chiara Saraceno farà un intervento dal titolo “Disuguaglianze tra bambini. Fino a che punto possiamo accettarle?” Chiuderà il Festival il 23 marzo alle 20.45, nella suggestiva Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Gorgonzola, l’intervento dal Cardinale Francesco Coccopalmerio che sarà incentrato sulle “Riflessioni sul diritto. Ontologia delle periferie esistenziali di Papa Francesco”. All’inizio di ogni incontro ci sarà qualcuno chiamato a testimoniare il proprio disagio e da lì il relatore declinerà il tema prescelto per stimolare il dibattito. Il format riprende quello itinerante del Festival Filosofi lungo l’Oglio. Saranno molteplici le tappe dell’area metropolitana di Milano coinvolte nel progetto al fine di costituire una risposta concreta ai disagi dell’odierna società ad alta complessità e che individua nell’utopia dell’educazione di cui parla il grande antropologo Marc Augé, una chance sulla quale scommettere.

Il Festival dell’Ascolto è promosso dalla Fondazione Filosofi lungo l’Oglio in collaborazione con il Centro Culturale Novecentonovantanove e con i Comuni di Milano, Cesano Boscone, San Donato e Gorgonzola, la Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani”, la Caritas Ambrosiana e la Caritas Diocesana di Brescia.