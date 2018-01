Al via il bando EscaMontage a Corto VI° edizione 2018

Scadenza prevista per il 1 maggio 2018 L’Associazione Culturale No Profit EscaMontage, Iolanda La Carrubba (presidente), Emiliano Scorzoni (vicepresidente), Sarah Panatta (presidente della giuria), indice la VI° edizione di “EscaMontage a Corto”, concorso di cortometraggi, la cui premiazione si svolgerà nel corso dell’EscaMontage Film Festival Itinerante 2018 , in diverse location di Roma, attraverso il circuito delle Biblioteche, presso l’Alphaville Cineclub del Pigneto e presso prestigiose cornici nazionali ed internazionali. Verranno rese pubbliche le date delle diverse tappe di EscaMontage a Corto sul Blog&WebTv EscaMontage e sui canali ad esso collegati (Social e su altre piattaforme online) www.escamontage.wordpress.com

1. ISCRIZIONE

L’iscrizione al concorso è gratuita, ci sarà una prima Selezione da parte della giuria interna a EscaMontage, una volta superata la Selezione, per poter accedere alla Finale si dovrà versare una quota di 5,00 euro (pena l’esclusione dal concorso), le modalità del versamento saranno comunicate nell’e-mail ufficiale dell’avvenuta Selezione. Entro due mesi dalla convalidata Selezione e relativo versamento della quota, i Finalisti saranno avvisati tramite e-mail del giorno della cerimonia di premiazione e degli appuntamenti ad essa correlati. La partecipazione al bando è senza limiti di età, possono concorrere opere edite o inedite, che abbiano o meno partecipato ad altri concorsi (in caso di partecipazione di minore è necessaria autorizzazione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci, pena l’esclusione). Tutte le opere, se in lingua straniera, dovranno essere sottotitolate in italiano, pena l’esclusione. L’iscrizione avviene entro il 1 maggio 2018, tramite l’invio di una e-mail al seguente indirizzo: escamontage.escamontage@gmail. com, con scheda di partecipazione adeguatamente compilata (in calce al presente regolamento). Per la Selezione inviare un link del video caricato anzitempo sulle piattaforme Youtube o Vimeo, al seguente indirizzo: escamontage.escamontage@gmail.com

2. SEZIONI

I cortometraggi non dovranno superare i 15’ pena l’esclusione. Potranno essere realizzati con qualsiasi mezzo, essere editi o inediti ed aver partecipato ad altri concorsi

Biografico – Commedia –Dramma – Fantascienza –Fantasy –Fiction – Horror – Noir –Storico – Documentario – Reportage – Parodia – Videoclip – Videopoesia – Animazione – Pilot per serie tv & web tv – Spot

SEZIONI SPECIAL

“Cinema Velico”: da un’idea del regista Aureliano Amadei potranno concorrere cortometraggi di qualsiasi genere realizzati con qualsiasi mezzo, con i temi legati al mare, al lago a tutti gli sport collegati e/o reportage di viaggio. “Cinema a Costo Zer0”: potranno concorrere cortometraggi di qualsiasi genere e dal tema libero (fin dove questo non leda la sensibilità e non abbia contenuti offensivi) realizzati a costo zero (es. girati con telefonini, web cam, gopro, handy cam, etc.)

3. PREMI

Al primo classificato Distribuzione Indipendente EscaMontage sulla WebTv con proiezione (e le piattaforme online collegate) in diverse location inoltre verrà consegnata un’opera d’arte Al secondo e terzo classificato la distribuzione sulla WebTv EscaMontage (e le piattaforme online collegate) Ai primi 10 cortometraggi la distribuzione sulla WebTv EscaMontage Verranno assegnate pergamene a tutti i finalisti con firma della giuria, il giorno della cerimonia di premiazione ed in altre occasioni, EscaMontage inoltre fornrà i servizi di uffici stampa con divulgazione dei comunicati stampa con la classifica ufficiale di tutti i finalisti

4. LA GIURIA

sarà composta da artisti, registi, giornalisti, critici, ed esperti del settore cinematografico. Le decisioni della giuria sono inappellabili e verranno comunicate il giorno della cerimonia di premiazione

5. LIBERATORIA

Tutti i partecipanti sono tenuti a inviare una liberatoria autografa in cui dichiarano di detenere tutti i diritti dell’opera, di autorizzare l’organizzazione EscaMontage a pubblicizzare e proiettare l’opera nell’ambito del Film Festival Itinerante EscaMontage e degli eventi ad esso collegati e di non avere nulla in contrario e nulla a pretendere dall’Organizzazione direttamente o indirettamente tramite i soggetti o partner tecnici coinvolti nel Festival per mezzo di riprese televisive, web, fotografi, emittenti radiofoniche, interviste ecc. L’autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera stessa, nessun escluso, e che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti e che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. L’autore solleva altresì l’organizzazione da ogni responsabilità per il contenuto del corto proiettato in pubblico. I partecipanti al concorso, con l’iscrizione, autorizzano EscaMontage, organizzatore del Concorso, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi esclusivamente al Concorso ed alle manifestazioni collegate.

Inoltre

L’Organizzazione può autorizzare una o più emittenti televisive, radiofoniche o quant’altro, a riprendere e registrare EscaMontage a corto, per l’utilizzo nella propria programmazione, senza una liberatoria aggiuntiva, né un rimborso specifico ai finalisti in gara, né per la serata stessa né in futuro. L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento. Per la proiezione dei cortometraggi vincitori, gli autori dovranno portare copia dvd o altro supporto (penna USB con file MP4) dei cortometraggi con anticipo di un’ora sull’orario dell’evento, per consentire le prove (qualora il dvd e il supporto non funzionassero regolarmente, l’organizzazione è sollevata da qualsiasi responsabilità). Nel caso gli autori non possano essere presenti dovranno avvisare tempestivamente l’organizzazione ed inviare i dvd e altro supporto via posta ordinaria con spese a carico del mittente (tutte le comunicazioni ed informazioni collegate ad “EscaMontage a corto 2018” saranno tempestivamente inviate tramite e-mail) N.B: La scadenza può subire eventuali proroghe che saranno comunicate sui media online. Il presente regolamento può subire lievi variazioni indipendenti dalla volontà di EscaMontage

Per Info e contatti escamontage.escamontage@gmail.com

SCHEDA TECNICA

