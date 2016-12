Al via il bando gratuito del ’Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador’

Si è aperto l’8° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato a Matteo Caenazzo, giovane talento triestino scomparso prematuramente il 28 giugno 2009, mentre stava studiando e lavorando con l’obiettivo di intraprendere la professione di sceneggiatore. Il Concorso, rivolto a giovani talenti italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni, prevede le seguenti sezioni ed i rispettivi premi così suddivisi:

Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio: 5.000 euro.

Premio MATTADOR al miglior soggetto. I finalisti, premiati con una Borsa di formazione, sono accompagnati da sceneggiatori in un percorso di sviluppo dei loro soggetti. Alla fine del percorso formativo, il miglior lavoro di sviluppo riceve il premio di 1.500 euro.

Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio che consiste nella Realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice. L’autore è accompagnato da tutor e troupe tecnica nelle fasi di pre-produzione, riprese e post-produzione del corto, di cui può firmare la regia.

Premio DOLLY “Illustrare storie per il cinema” alla migliore storia raccontata per immagini. Il vincitore, premiato con una Borsa di formazione, è accompagnato da concept designer in un percorso di sviluppo della propria storia. Alla fine del percorso formativo, il tutor può assegnare un ulteriore premio di 1.000 euro.

Mattador inoltre offre ai giovani autori l’opportunità di veder pubblicate le proprie storie nei volumi della collana Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura.

I lavori devono essere inviati entro il 15 aprile 2017. Non è prevista alcuna quota d’iscrizione.

La Premiazione dell’8° Concorso MATTADOR si svolgerà lunedì 17 luglio 2017 a Venezia nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice.

I regolamenti sono disponibili sul sito www.premiomattador.it