Al via il bando Pitch Trailer - Idee per un film, del Trailers FilmFest

Nonostante tutto, il Trailers FilmFest c’è ed è più vivo che mai! In epoca di Covid-19, l’organizzazione del festival e la sua direttrice Stefania Bianchi non si sono mai fermati e sono pronti per ripartire, per la XIX edizione, che si terrà, a Milano, dal 13 al 15 ottobre 2021. Nei prossimi mesi verrà comunicato in che modalità si potrà tenere il festival.

Primo appuntamento con il festival dei trailers cinematografici, è il lancio, come da tredici anni, del CONCORSO PITCH TRAILER. A iscrizione gratuita, alla sua tredicesima edizione, novità assoluta in Italia, il concorso Pitch Trailer è ideato e organizzato dall’Associazione Seven con l’obiettivo di offrire uno spazio alle idee degli autori indipendenti, incarnando pienamente la vocazione del Trailers FilmFest di sperimentare i nuovi linguaggi cinematografici per dare un’opportunità unica a tutti coloro che vogliono promuovere, attraverso un trailer, l’idea di un film ancora da realizzare.

Possono partecipare tutti i trailer, tratti da sceneggiature di film ancora da realizzare della durata minima di 60 secondi e della durata massima di 200 secondi. Per i pitch trailer in lingua straniera sono obbligatori i sottotitoli in italiano. L’invio dei video deve avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2021 e come formati possono essere inviati .mov o .mp4, in HD con risoluzione minima 1920x1080, corredando il tutto con una sinossi in formato .pdf. Il regolamento completo e le modalità di iscrizione sono sul sito del festival www.trailersfilmfest.com, alla sezione Professional - Concorso Pitch Trailer 2021.

Una giuria di cinque esperti, scelti tra produttori e distributori cinematografici, decreterà quindi tra i migliori 10 Pitch (preselezionati dal comitato del festival) il Miglior Pitch Trailer, che sarà premiato in una delle serate Première del festival. I 10 Pitch Trailer in competizione saranno pubblicati sul sito del festival, sul canale Youtube IlTrailersFilmFest, sulle pagine facebook e instagram del festival e verranno proiettati nell’ambito della sezione TrailersProfessional del festival.

Per informazioni

www.trailersfilmfest.com

pitch@trailersfilmfest.com

www.instagram.com/trailersfi...

www.facebook.com/trailersfil...

www.youtube.com/user/IlTrail...