Al via il concorso letterario premio SenzaBarcode BloggAmi - Racconti per il web

I° premio SenzaBarcode, BloggAmi - Racconti per il web, concorso letterario. Scadenza 01 settembre 2016, premiazione 25 settembre 2016.

Abbiamo tante cose da raccontare, ma quante riusciamo a dirne con 1000 parole? BloggAmi ti sfida a raccontarti al web. L’incipit non poteva non essere una delle frasi che più ci rappresenta: non omologabile.

Abbiamo sempre meno tempo -o voglia- di leggere ma la nostra anima ha sempre desiderio di parole, fiabe, racconti, favole e di sognare un po’. Allora perché non provare a sintetizzare e trasmettere il nostro pensiero con profondità e sintesi?

Scrivere è fare la sintesi di se stessi

BloggAmi è il primo premio letterario che SenzaBarcode vuole dedicare a tutti coloro che hanno il coraggio di esprimersi. Scrivere è la terapia più introspettiva, sana i graffi del cuore e disseta la mente. A volte violenta così tanto i nostri sensi da lasciarci come svuotati, pronti però a rinascere con più vigore.

Tutti si meritano, almeno una volta nella vita, di scrivere.

Ed è per questo che SenzaBarcode vuole unire i più alti sentimenti e pensieri ed il web con la sua gelida velocità e implacabile giudizio.

Per partecipare è sufficiente avere qualcosa da raccontare, farlo in italiano e seguire le istruzioni del regolamento che trovate a fondo della pagina. I lavori dovranno essere inviati entro le ore 23.59 del 1 settembre 2016, una giuria -la redazione di SenzaBarcode per consentire l’anonimato- valuterà i lavori ad insindacabile giudizio. Saranno contattati solo i 15 autori ritenuti meritevole e premiati i primi tre. I 15 riceveranno attestato di partecipazione, invito al gala di premiazione e eventuali regali.

Sheyla Bobba, direttore di SenzaBarcode.it e presidente dell’omonima associazione culturale, avrà l’onore di consegnare i premi ma è esclusa da ogni valutazione.

L’autore del racconto vincitore si aggiudica come premio una borsa di studio del valore di 1500€ per la partecipazione a tutti i 10 moduli di Academy SenzaBarcode, al secondo classificato una borsa di studio del valore di 750€ per partecipare a 5 moduli a scelta di Academy SenzaBarcode e al terzo classificato una borsa di studio del valore di 300€ valida per 2 moduli a scelta.

È prevista -presumibilmente a dicembre 2016- la pubblicazione di una raccolta dal titolo BloggAmi, racconti per il web contenente i 15 racconti finalisti.

Non siate timidi, vivetevi e raccontateci quella parte nascosta dentro di voi... BloggAmi!

www.senzabarcode.it/bloggami

www.facebook.com/events/1284...

Regolamento: www.senzabarcode.it/wp-conte...