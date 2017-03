Al via il Concorso Pitch Trailer - Idee per un film. Iscrizione gratuita, scadenza 30 giugno 2017

Dopo il grande successo degli scorsi anni, TRAILERS FILMFEST - il festival dei trailers cinematografici, giunto alla XV edizione, diretto da Stefania Bianchi e che si terrà per il secondo anno - a Milano, presso il lo Spazio Cinema Anteo dal 12 al 14 ottobre 2016, lancia anche quest’anno il CONCORSO PITCH TRAILER. A iscrizione gratuita, alla sua nona edizione, novità assoluta in Italia, il concorso Pitch Trailer è ideato e organizzato dall’Associazione Seven con l’obiettivo di offrire uno spazio alle idee degli autori indipendenti, incarnando pienamente la vocazione del Trailers FilmFest di sperimentare i nuovi linguaggi cinematografici per dare un’opportunità unica a tutti coloro che vogliono promuovere, attraverso un trailer, l’idea di un film ancora da realizzare.

Possono partecipare tutti i trailer, tratti da sceneggiature di film ancora da realizzare e girati con qualunque mezzo, dalla pellicola al cellulare, della durata minima di 1 minuto e della durata massima di 3 minuti. L’invio dei lavori - entro e non oltre il 30 giugno 2017 - deve avvenire con upload di un video in .flv o .mov o .mp4 (max 25mb) e di una sinossi in formato .doc o .pdf sul sito del festival www.trailersfilmfest.com alla sezione Professional - Concorso Pitch Trailer.

Una giuria di 5 produttori cinematografici, scelti dalla direzione del festival, decreterà quindi tra i migliori 10 Pitch (preselezionati dal comitato del festival) il Miglior Pitch Trailer, che sarà premiato in una delle serate Première del festival. Come Premio finale, il vincitore del Miglior Pitch Trailer sarà ospite a Milano per due giorni per durante la XV edizione del Trailers FilmFest, che offrirà viaggio e alloggio, con la possibilità di vivere l’esperienza del festival e di presentare la propria idea ai professionisti presenti. I 10 Pitch Trailer in competizione saranno promossi sul sito del festival, sul suo canale youtube e verranno proiettati nell’ambito della sezione Trailers Professional.

Info

www.trailersfilmfest.com

pitch@trailersfilmfest.com