In occasione dell’uscita de L’Ape Maia – Le olimpiadi di miele (che ci piace segnalare per grandi e piccini), nei cinema dal 18 ottobre, Koch Media e UCI Cinemas danno il via al grande concorso “Vinci con UCI Cinemas e L’Ape Maia – Le olimpiadi di miele” che permetterà a tutti di vincere bellissimi premi e di partecipare all’estrazione di un super premio finale.

Dal 4 ottobre al 4 novembre, chiunque lo desideri, potrà accedere al sito apemaia.ucicinemas.it e, dopo essersi registrato, partecipare al divertente gioco che ha come protagonista l’ape più amata di sempre. Insieme a Maia e Willi bisognerà cercare di raccogliere quanto più polline possibile. Ogni fiore cliccato sarà una pallina di polline conquistata. Un vero e proprio allenamento per mettere alla prova le proprie abilità e la propria velocità.

Tutti coloro i quali completeranno la registrazione e porteranno a termine il gioco, potranno partecipare all’estrazione di:

N. 5 Kit Natura

Ciascun kit è composto da 1 kit Api Eugea e da 1 kit di Libri Gribaudo composto da: L’Ape Maia – Difendi la natura; L’Ape Maia – Le sei storie; L’Ape Maia – Il Diario segreto; L’Ape Maia – Le olimpiadi di miele. I volumi saranno disponibili in libreria dall’11 ottobre.

N. 5 Kit Varta

Ciascun kit è composto da una lampada dedicata all’Ape Maia

N. 5 Kit Giochi Preziosi

Ciascun kit è composto da un playset con l’alveare di Maia, con scivolo e altalena + un personaggio incluso abbinato ad una coppia di personaggi dell’Ape Maia

N. 10 ingressi in un’Oasi WWF con visita guidata

Ogni ingresso è valido per quattro persone (adulti e bambini)

La lista delle Oasi aderenti all’iniziativa e tutte le informazioni utili alla prenotazione della visita saranno disponibili, a partire dal 4 ottobre, sul sito: apemaia.ucicinemas.it

Condividendo con gli amici, tramite pubblicazione sui propri profili social, il risultato ottenuto nel gioco dell’Ape Maia, si potranno raddoppiare le possibilità di vincita per l’estrazione di questi premi.

Ma non finisce qui. Sempre dal 4 ottobre al 4 novembre, chiunque prenoti o acquisti un biglietto per la visione del film L’Ape Maia – Le olimpiadi di miele tramite i canali di vendita UCI Cinemas (sito, applicazione e cassa) potrà partecipare all’estrazione del super premio finale.

Anche in questo caso partecipare è molto semplice. Collegandosi al sito apemaia.ucicinemas.it, il partecipante, una volta compilata la scheda di registrazione, dovrà inserire il codice SF presente sul biglietto (in caso di acquisto online riceverà il codice, tramite e-mail di conferma, entro 72 ore dall’emissione dello stesso) entro e non oltre l’8 novembre.

Il fortunato vincitore (che dovrà essere ancora in possesso de biglietto acquistato durante il periodo promozionale) avrà la possibilità di godersi un bellissimo soggiorno di 6 giorni (5 notti) per una famiglia composta da due adulti e due bambini (fino a 13 anni compiuti) in Alto Adige presso l’Hotel Rinner di Soprabolzano (http://www.hotel-rinner.it/it).

Il soggiorno, fruibile dal 18 aprile 2019 al 13 luglio 2019 e dal 24 agosto 2019 al 03 novembre 2019, comprende:

Pernottamento in camera famigliare con trattamento B&B;

Ritten card in cui sono inclusi servizi come il libero utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblici in Alto Adige, tra cui il trenino e la funivia del Renon e una corsa giornaliera di andata e ritorno con la cabinovia del Corno del Renon;

Ingresso in circa 90 musei, castelli ed esposizioni di collezioni in Alto Adige;

Ampio programma escursionistico e culturale dell’Altipiano del Renon;

Una visita guidata nell’apiario (ad esclusione dell’api-wellness)

L’estrazione verrà fatta entro e non oltre il 30 novembre 2018.

IL FILM

Realizzato interamente in computer grafica come la serie tv di grande successo, il film è diretto da Noel Cleary (Billy il koala), Sergio Delfino (già animatore per The LEGO Movie) e Alexs Stadermann, (Bambi II, Tarzan II e supervisore de Il Re Leone 3). Dietro le animazioni dei personaggi ci sono la produzione tedesca di Studio 100 Media (sue le animazioni di Viky il Vichingo e Mia and me) e quella australiana di Studio B Animation, con oltre 216mila disegni a comporre l’opera.

SINOSSI

L’alveare di Maia è in fermento. È finito il raccolto estivo di miele e da Buzztropolis arriva un ambasciatore dell’imperatrice con un messaggio importante per la Regina Beatrice. Vuole forse annunciare che l’alveare di Maia sarà finalmente invitato a partecipare alle olim­piadi di miele? Purtroppo l’entusiasmo iniziale si spegne quando il messaggero informa gli abitanti del Campo di Papaveri che non sono autorizzati a partecipare alle olimpiadi e che, su richiesta dell’Imperatrice stessa, devono donare metà del loro già scarso raccolto estivo per contribuire a nutrire gli atleti delle olimpiadi. La Regina Beatrice accetta, suo malgrado, l’ordine imperiale pur sapendo che questo significa non avere abbastanza miele per le sue api per affronta­re l’inverno. Maia, con la sua proverbiale incapacità di accettare le ingiustizie, decide di disobbedire alla sua regina e di andare a Buzztropolis per affrontare l’Imperatrice. In questo lungo e pericoloso viaggio ad accompagnarla c’è il suo fidato e fedele amico Willi. Arrivata nella rigogliosa Buzztropolis, la piccola ape scoprirà un mondo a lei assolutamente sconosciuto, avrà a che fare con personaggi mai incontrati prima come Violet, un’ape invidiosa che nasconde a fatica il suo disprezzo per Maia e proverà in tutti i modi ad allontanarla dal suo amico Willi. L’appel­lo accorato di Maia di partecipare alle olimpiadi al cospetto dell’Imperatrice, in realtà culminerà con un clamoroso incidente che peggiorerà le cose. Profondamente offesa, e determinata a dare una lezione a Maia, l’Imperatrice le propone un accordo: l’alveare di Maia potrà partecipare alle olimpiadi di miele ma se perderà i giochi dovrà privarsi non solo del miele estivo, ma dell’intero raccolto. Affiancata da un insolito e stravagante gruppo di insetti, Maia si cimenterà, così, in svariate discipline olimpiche e imparerà il vero significato del lavoro di squadra. Fortunatamente, il suo migliore amico Willi, le adorabili e goffe formiche Arnie e Barney e il suo fidato consigliere Flip il grillo, saranno sempre al suo fianco. Riuscirà Maia a salvare il suo alveare?

IL BRAND

Dopo aver conquistato intere generazioni di bambini fin dal lontano 1980, anno in cui la prima serie TV sbarcò in Italia, l’Ape Maia torna sul piccolo schermo con una nuova serie TV (su Nick jr. e Rai Yoyo) e sul grande schermo con un lungometraggio ricco di novità e con una rinnovata veste grafica. Dal 18 ottobre, infatti, grandi e piccini potranno divertirsi al cinema con L’Ape Maia – Le olimpiadi di miele, la nuova avventura di Maia e dei suoi buffi amici di sempre insieme a nuovi personaggi con cui si cimenterà in una sfida all’ultimo colpo di …polline che le insegnerà il vero significato del lavoro di squadra.

A proposito di Koch Media

Koch Media Italia, filiale italiana del Gruppo Koch Media, leader europeo nella produzione e distribuzione di prodotti d’intrattenimento digitale, opera nell’ambito dell’intrattenimento videoludico, theatrical e Home Video.

La linea editoriale di Koch Media Italia si contraddistingue per la sua filosofia basata sulla diversificazione e ampiezza dell’offerta in grado di raggiungere e soddisfare esigenze e gusti differenti, mantenendo sempre la qualità quale elemento chiave nella scelta del suo listino. Dalla commedia ai film d’autore, passando per thriller/horror, action movie, animazione e produzioni italiane. Tra i titoli rilasciati ad oggi: Oscure Presenze (di Scott Stewart, con Keri Russell, Josh Hamilton, Dakota Goyo), Snowpiercer (di Bong Joon Ho, con Chris Evans, Ed Harris, Tilda Swinton, Jamie Bell e Octavia Spencer), Sinister (di Scott Derrickson, con Ethan Hawke), Asterix e il Regno degli Dei (Louis Clichy e Alexandre Astier; dall’opera di René Goscinny e Albert Uderzo) e Shaun, Vita da Pecora – il film (Mark Burton, Richard Starzak – Aardman), Babadook (di Jennifer Kent, con Essie Davis e Noah Wiseman), IT Follows, (di David Robert Mitchell, con Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto, Jake Weary, Olivia Luccardi, Lili Sepe), 7 Minuti (di Michele Placido, con Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Fiorella Mannoia, Maria Nazionale, Violante Placido, Clémence Poésy, Sabine Timoteo e con Ottavia Piccolo e Anne Consigny), Babbo Bastardo 2 (di Mark Waters, con Billy Bob Thornton, Kathy Bates, Tony Cox, Christina Hendricks), Falchi (di Toni D’Angelo, con Fortunato Cerlino, Michele Riondino), Piccoli Crimini Coniugali (di Alex Infascelli, con Sergio Castellitto, Margherita Buy), The Bye Bye Man (di Stacy Title, con Douglas Smith, Cressida Bonas, Carrie-Anne Moss, Faye Dunaway, Doug Jones), L’Accabadora (di Enrico Pau, con Donatella Finocchiaro, Barry Ward, Sara Serraiocco, Anita Kravos, Carolina Crescentini), Sole Cuore Amore (di Daniele Vicari, con Isabella Ragonese, Francesco Montanari, Eva Grieco), Seven Sisters (di Tommy Wirkola, con Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe), Revenge (di Coralie Fargeat, con Matilda Lutz).

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.kochfilms.it

A proposito di UCI Cinemas

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia conta 50 strutture multiplex, per un totale di 500 schermi.