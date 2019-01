Al via il concorso Vinci con UCI e Dragon Ball Super: Broly

In occasione dell’uscita del film Dragon Ball Super: Broly, il prossimo 28 febbraio, Anime Factory (etichetta di proprietà di Koch Media) e UCI Cinemas danno il via all’operazione a premi “Vinci con UCI e Dragon Ball Super: Broly” che permetterà a tutti di vincere l’esclusiva locandina del film.

Chiunque acquisti, a partire da oggi, attraverso i canali di vendita UCI Cinemas, almeno un biglietto per la visione del film Dragon Ball Super: Broly nei 49 UCI Cinemas di tutta Italia per una qualsiasi proiezione dal 28 febbraio al 3 marzo, riceverà l’esclusiva locandina “Limited Edition” del film direttamente in cassa.

I premi verranno, infatti, consegnati direttamente presso le casse al momento della presentazione del biglietto se acquistato online o contestualmente all’acquisto in cassa.

Parteciperanno all’iniziativa tutti gli UCI Cinemas ad eccezione del Multisala Gloria by UCI Cinemas. Maggiori informazioni e tutti i dettagli relativi all’operazione a premi dedicata al film Dragon Ball Super: Broly sono disponibili sul sito http://dragonballsuperbroly.ucicine...

SINOSSI

Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo l’esplosione del Pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo, cresciuto dal padre che gli ha instillato un ardente desiderio di vendetta, sviluppa una potenza incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l’intero Universo!

Son Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante.

A proposito di Anime Factory

Anime Factory è l’etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta Anime, cinematografica e home video, della società.

Nato nel maggio 2015 con il nome di Anime al Cinema, il brand ha consolidato nel tempo la sua identità fino ad affermarsi come uno dei punti di riferimento per i fan del genere. A distanza di tre anni, complice un’offerta sempre più ampia e una presenza sul mercato di riferimento sempre più forte, Anime al Cinema cambia casa per diventare vera e propria Factory, fucina di prodotti di altissima qualità.

Anime Factory diventa, così, l’anima orientale di Koch Media, la sua identità legata all’animazione giapponese. I grandi classici del passato che tornano rimasterizzati, che per la prima volta arrivano sul grande schermo o in edizioni limitate e da collezionisti, titoli inediti che non hanno mai raggiunto il grande pubblico italiano pur rappresentando vere e proprie icone in ambito Anime e Manga. Tutto questo, unito alla grande qualità delle lavorazioni, è la mission di Anime Factory.

Sotto l’etichetta Anime Factory, Koch Media si appresta a portare sul mercato cinematografico e home video titoli del calibro di Dragon Ball Super: Broly – Il film, UFO Robot Goldrake, Jeeg Robot d’Acciaio, Mazinga Z e Il Grande Mazinga, Lupin III, Lamù la ragazza dello spazio, Gigi La trottola, Ken il Guerriero, C’era una volta...Pollon.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.animefactory.it

A proposito di UCI Cinemas

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia conta 50 strutture multiplex, per un totale di 500 schermi.