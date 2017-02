Al via il crowdfunding di CG per la pubblicazione di ’Opera’ di Dario Argento in edizione limitata

Parte oggi la campagna crowdfunding START UP! di CG Entertainment per la pubblicazione di “OPERA” DI DARIO ARGENTO IN EDIZIONE SPECIALE, LIMITATA e NUMERATA

www.cgentertainment.it/start...

Parte oggi e sarà attiva fino al 15 marzo la campagna START UP! di CG Entertainment per pubblicare l’Edizione Speciale, Limitata e Numerata (500 copie) di “Opera” di Dario Argento. Dopo il successo dell’Edizione Speciale di “4 mosche di velluto grigio” CG ha voluto puntare su un altro cult del maestro del brivido, chiamando a raccolta tutti gli appassionati in occasione dei 30 anni dall’uscita del film: affinché il progetto vada in stampa sarà necessario che vengano effettuati almeno 300 preacquisti tramite il servizio di crowdfunding START UP! che CG ha attivato sulla propria piattaforma a questo indirizzo http://tinyurl.com/jh5kv9z

Se il traguardo sarà raggiunto “Opera” sarà editato in 500 copie Numerate. Due bonus speciali per chi parteciperà alla campagna di preacquisto: per ringraziarli CG pubblicherà i loro nomi all’interno della confezione e solo per loro le prime 300 copie conterranno l’autografo di Dario Argento su una delle tre cartoline.

L’Edizione Speciale, Limitata e Numerata (500 copie) sarà così composta: packaging esclusivo con la riproduzione dell’elegante artwork realizzato da Malleus, in formato Ecolbox con apertura a libro di 17,7cm x 26,7cm e spessore di 2,7cm il Dvd e il Blu ray del film, realizzati a partire dal nuovo master HD fornito da RTI, saranno contenuti in un digipack con la riproduzione dell’artwork originale contenuti video inediti tra cui interviste a Dario Argento e al cast, backstage e tanto altro il libro “Dario Argento Opera - Il film più crudele” appositamente realizzato per questa edizione e curato da Davide Pulici/Nocturno; 120 pagine con approfondimenti e curiosità sul film oltre a immagini di scena e di backstage inedite 3 cartoline da collezione (solo le prime 300 copie di “Opera” pre-acquistate dal 15 febbraio al 15 marzo avranno su una di queste cartoline l’autografo di Dario Argento) un ringraziamento speciale agli spettatori che hanno partecipato alla campagna START UP! con la pubblicazione dei loro nomi all’interno della confezione.

L’Edizione Speciale, Limitata e Numerata di “Opera” ha un prezzo al pubblico di 59,99 Euro ed è disponibile in esclusiva su www.cgentertainment.it/start...

Qui il video in cui Dario Argento autografa le card per i primi 300 preacquisti effettuati su campagna START UP!: https://tinyurl.com/h6bw4b6

SINOSSI

Ultima prova del "Macbeth": su un palcoscenico infestato dai corvi, il soprano litiga con il regista, fugge dal teatro e viene travolta da un’automobile. A sostituirla viene chiamata Betty, una giovane esordiente, che accetta di malavoglia il ruolo poiché si dice che quell’opera di Verdi porti sfortuna. Lo spettacolo è un trionfo, ma quella stessa notte un uomo incappucciato immobilizza la ragazza e la costringe ad assistere al brutale omicidio del suo amante. I crimini si susseguono e la polizia decide di mettere Betty sotto protezione. Ma l’agente che si presenta alla sua porta è un impostore...

Titolo originale: Opera. Regia: Dario Argento - Horror, Italia 1987, Vietato ai minori di 14 anni

CAST

Regia: Dario Argento. Con Cristina Marsillach, Ian Charleson, Urbano Barberini, William McNamara, Antonella Vitale, Barbara Cupisti, Coralina Cataldi Tassoni, Daria Nicolodi.