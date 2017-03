Al via il crowdfunding per ’La battaglia di Algeri’ in versione restaurata

Dal 16 marzo al 13 aprile il crowdfunding per pubblicare LA VERSIONE RESTAURATA in 4K DE “LA BATTAGLIA DI ALGERI” di GILLO PONTECORVO in Edizione Limitata, il nuovo progetto START UP! di CG Entertainment

Parte oggi, 16 marzo, la nuova campagna STARTUP! di CG Entertainment, il servizio di crowdfunding che coinvolge in prima persona degli spettatori: entro il 13 aprile dovranno essere effettuati sul sito www.cgentertainment.it/startup 300 preacquisti affinché “La battaglia di Algeri”, il capolavoro di Gillo Pontecorvo, scritto con Franco Solinas e musicato da Ennio Morricone, possa essere pubblicato in un prestigioso cofanetto da collezione in edizione limitata di 500 copie. Il film sarà presentato nella versione restaurata in 4K presso il Laboratorio l’Immagine Ritrovata da Fondazione Cineteca di Bologna e Istituto Luce - Cinecittà, in collaborazione con Igor Videocine Produzioni, Casbah Entertainment, Surf Film e CultFilms e presentata all’ultimo Festival di Venezia in occasione del 50° anniversario dalla vittoria del Leone d’oro.

La-battaglia-di-Algeri-Limited mockup Il cofanetto in Edizione Limitata sarà così composto:

- Dvd e Blu Ray disc del film in versione restaurata in 4k

- tra i contributi video sarà disponibile il documento “Parlando di cinema”, Carlo Lizzani intervista Gillo Pontecorvo (52 minuti)

- un booklet a cura di Lucia Pavan con approfondimenti e materiale fotografico gentilmente concesso dalla famiglia Pontecorvo

Sinossi

1957. Il colonnello Mathieu e i suoi parà circondano il nascondiglio dove Alì La Pointe, capo degli insorti della Casbah di Algeri, si è rifugiato insieme ad altri tre fedelissimi: un uomo, una donna, un bambino. Flashback: 1954. Alì La Pointe, criminale di strada analfabeta, viene reclutato da Kader, comandante del Fronte di Liberazione Nazionale, per contribuire alla causa dell’Indipendenza. Entrato nei ranghi, diviene una presenza fondamentale nella riorganizzazione della Casbah e nelle azioni di guerriglia contro i francesi, fino al grande sciopero indetto dal FLN e conosciuto con il nome di Battaglia di Algeri. Un evento drammatico in cui la controffensiva militare sembra riaffermare le ragioni del colonialismo. Fino a quando le pulsioni silenti di un popolo sfoceranno come un’onda incontenibile in un ultimo, risolutivo anelito alla libertà.

“Il mio scopo era raccontare come può essere dolorosa la nascita di una nazione nuova, per gli uni e per gli altri, per gli ex-colonizzatori e gli ex-colonizzati. Nel film l’atto di accusa è contro il colonialismo, la violenza, la guerra, il mio personale atteggiamento è la pietà umana”.

Gillo Pontecorvo, L’Europeo 1966

Un film di Gillo Pontecorvo Scritto da Franco Solinas Soggetto di Franco Solinas e Gillo Pontecorvo con Jean Martin, Saadi Yacef, Brahim Haggiag, Tommaso Neri e con Michéle Kerbash, Ugo Paletti, Fusia El Kader, Franco Morici (c.s.c.) e il piccolo Omar Produzione Igor Film – Roma Con la partecipazione della Casbah Films – Algeri Architetto e Scenografo Sergio Canevari Montaggio di Mario Serandrei e Mario Morra Direttore della Fotografia Marcello Gatti (a.i.c.) Direttore di Produzione Sergio Merolle Collaboratore alla Direzione di Produzione Noureddine Brahimi Musiche di Ennio Morricone e Gillo Pontecorvo Dirette da Bruno Nicolai Prodotto da Antonio Musu Produttore Associato Yacef Saadì Regia di Gillo Pontecorvo

