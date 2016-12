Al via il nuovo progetto editoriale ACEC-ANCCI

Con la Mostra di Venezia ha preso il via il progetto editoriale Acec-Ancci, che ha visto la copertura integrale del concorso, con la pubblicazione sul sito www.saledellacomunita.it delle videorecensioni di tutti i film in gara per il Leone d’oro, e l’analisi critica dei titoli più significativi delle sezioni parallele della 73ma Mostra. Un osservatorio, quello sulle più autorevoli competizioni internazionali, che proseguirà nel 2016 con la Festa del cinema di Roma e il Torino Film Festival e, nel 2017, con il Festival di Berlino e il Festival di Cannes.

Allo stesso modo, ogni settimana, in concomitanza con le uscite in sala dei film e a copertura dell’intera stagione cinematografica, sul sito www.saledellacomunita.it troveranno spazio videorecensioni e recensioni testuali delle principali pellicole proposte al pubblico, insieme alle videointerviste ai protagonisti della settima arte, nazionali e internazionali.

A curare il progetto, il gruppo di lavoro formato da Paolo Perrone, Anna Maria Pasetti, Francesco Crispino, Tiziana Vox e Paolo Righini.

LA SALA DELLA COMUNITÀ

La Sala della Comunità è una realtà le cui radici sono profondamente e capillarmente innestate nel contesto sociale e culturale del nostro Paese e si configura come un importante polo di promozione di cultura e di valori. Il 41% delle oltre 1.000 Sale della Comunità sono presenti in comuni con meno di 10.000 abitanti. Esse sono un punto di riferimento resistente al tempo: il 33% ha più di 60 anni di vita. Le Sale della Comunità, per il loro rapporto privilegiato con il territorio, sono a tutti gli effetti uno spazio di dialogo e di formazione alla cittadinanza.

Infoline:

www.saledellacomunita.it

CIRCOLI DEL CINEMA

I circoli del cinema associati all’ANCCI sono più di 200. La loro attività spazia dalla rassegna di film di qualità e di film per ragazzi a incontri con personaggi del mondo dello spettacolo, convegni, partecipazione a festival, proposte di formazione. Negli anni i circoli hanno saputo estendere i propri interessi e attività a tutto il settore dei media, alle nuove tecnologie e alla didattica dell’educazione all’immagine nelle scuole.

Infoline:

www.ancci.it