Al via il Premio Franco Solinas 2018 per la sceneggiatura

Il PREMIO FRANCO SOLINAS si rivolge a sceneggiatori professionisti, o sceneggiatori emergenti che abbiano già acquisito e sviluppato la padronanza delle tecniche di sceneggiatura.

Il Concorso si articolerà in più fasi, caratterizzate dall’invio di un Soggetto e, successivamente e a condizione di essere stati selezionati fra i Progetti Finalisti, di una Sceneggiatura:

La Prima fase che prevede la valutazione delle Storie inviate in forma anonima sarà effettuata da una Prima Giuria che selezionerà una rosa ristretta di Soggetti (i “Progetti Finalisti”) e assegnerà il Premio Franco Solinas Miglior Soggetto di 1.000 euro.

Nella Seconda fase si aprono le buste contenenti le generalità degli Autori e cade l’anonimato; i Finalisti e i Vincitori parteciperanno al Laboratorio di Alta Formazione e business-oriented della Bottega Creativa del Premio Solinas della durata massima di 3 (tre) mesi. I Giurati (della Prima Giuria) incontreranno gli Autori - finalisti e vincitori - durante la fase di sviluppo dei progetti; le sceneggiature, sviluppate dagli Autori – finalisti e vincitori della Prima Fase - saranno inviate a una Seconda Giuria.

Nella Terza fase la Seconda Giuria selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, il Vincitore del Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura di 9.000 euro e il vincitore della Borsa di Studio Claudia Sbarigia - dedicata a premiare il talento nel raccontare i personaggi e l’universo femminile - di 1.000 euro.

Il Concorso mette in palio i seguenti premi:

• Premio Franco Solinas Miglior Soggetto di 1.000 euro

e la partecipazione al Lab di Alta Formazione, Sviluppo e business-oriented.

• Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura di 9.000 euro

• Borsa di studio Claudia Sbarigia 1.000 euro

dedicata a premiare il talento nel raccontare i personaggi e l’universo femminile.

Al Concorso si partecipa in forma anonima a tutela della parità di condizione di tutti i Concorrenti partecipanti. Ogni Concorrente può partecipare con un massimo di 2 (due) Soggetti, scritti da un Autore singolo o da un gruppo di Autori o co-Autori intesi in senso unitario. La scadenza per l’invio dei Progetti via web entro le ore 24 del 2 marzo 2018. La scadenza per l’invio dei progetti in busta chiusa entro le ore 24 del 3 marzo 2018 secondo le modalità descritte dal Bando di concorso.

Per partecipare è necessario leggere e sottoscrivere il bando di concorso che si può scaricare dal sito www.premiosolinas.it.

Per ricevere informazioni si consiglia di scrivere alla segreteria del concorso: concorso@premiosolinas.it