Il "premio nazionale di storia contemporanea Luigi Di Rosa", giunto quest’anno all’ottava edizione, porta il nome del giovane setino ucciso il 28 maggio 1976, a seguito di un comizio dell’allora onorevole Sandro Saccucci.

Il premio ha lo scopo di approfondire la ricerca storica nell’arco temporale che va dal 1968 al 1980, con particolare attenzione ai cambiamenti sociali e culturali, ai movimenti politici, ai fenomeni eversivi e terroristici che hanno segnato quegli anni e la storia della Repubblica italiana e, quindi, ricordare con la figura di Luigi Di Rosa tutte le vittime degli anni di piombo.

Il premio, destinato agli storici, ai dottorandi in storia e agli studenti universitari, é stato ideato e organizzato dall’"Associazione Culturale no profit Araba Fenice", in collaborazione con il "Centro Studi di Storia Contemporanea Luigi Di Rosa".

MERCOLEDÍ 9 MAGGIO

ore 10.30: invito per l’associazione Araba Fenice e per il Centro studi di storia contemporanea Luigi Di Rosa al Palazzo del Quirinale in occasione del "Giorno della memoria" dedicato alle Vittime del terrorismo.

ore 14.00: invito per l’associazione Araba Fenice e per il Centro studi di storia contemporanea Luigi Di Rosa in occasione del ’’Giorno della memoria 2018 dedicato alle vittime del terrorismo’’ organizzato dalle Istituzioni, insieme al Municipio Roma I Centro, per un incontro presso il monumento alle vittime del terrorismo in Largo Vittime del terrorismo, lato palazzo della FAO, Roma.

VENERDÍ 11 MAGGIO

ore 18.00: "Il ’68 e lo spettacolo", incontro con il prof. Ermanno Taviani, presso la sala polifunzionale “Le colonne di Tito” in via Roma 20, Sezze.

SABATO 12 MAGGIO

ore 18.00: “Il personale e il politico nella musica tra ’60 e ‘70”, incontro con il cantautore Gian Luigi Ago, presso la sala polifunzionale “Le colonne di Tito” in via Roma 20, Sezze.

VENERDÍ 18 MAGGIO

ore 17:00: “Le lettere di Aldo Moro dalla prigionia”, incontro con il professore Miguel Gotor, presso l’Aula Magna dell’ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze; gli alunni del Liceo classico dell’ISISS Pacifici e De Magistris presentano “Aldo Moro. Lettere dalla prigione delle Brigate Rosse”; seguirà aperitivo offerto dall’alberghiero di Sezze

SABATO 19 MAGGIO

ore 18.00: incontro con Diego Protani e Viviana Vacca, autori del libro “Sulle labbra del tempo. Area tra musica, gesti ed immagini”, presso la sala polifunzionale “Le colonne di Tito”, in via Roma 20, Sezze; assieme agli autori saranno presenti Luigi Cinque e Pasquale Minieri (musicisti del Canzoniere del Lazio), Elio Volpini (musicista di Claudio Lolli) e Alessandro Ceci (criminologo).

GIOVEDÍ 24 MAGGIO

ore 21.00: la compagnia teatrale Le colonne presenta “Se ci fosse luce”, scritto e diretto da Giancarlo Loffarelli, presso il teatro-auditorium M. Costa di Sezze.

VENERDÍ 25 MAGGIO

ore 17.00: presentazione del libro “Ordine compagni. Storie, cronaca e leggende dei Servizi d’ordine”, scritto da Luca Pollini, giornalista e scrittore, presso la sala polifunzionale “Le colonne di Tito”, in via Roma 20, Sezze; al termine della presentazione si procederà alla premiazione delle opere in concorso.

LUNEDÍ 28 MAGGIO

ore 10.00: corteo con partenza da Piazza De Magistris (Sezze) fino al Largo Luigi Di Rosa. Deposizione di fiori dove fu ucciso Luigi Di Rosa nel 1976.

Per maggiori chiarimenti: Sito Associazione Culturale no profit Araba Fenice-