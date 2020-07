Al via la campagna “Kickstarter” di Babylon’s Dream, Visual Novel ibrida di stampo cinematografico con ambientazione sci-fi.

“Da grandi appassionati e addetti ai lavori nel Mondo del cinema, fumetto e animazione, nasce un nuovo progetto per Maurizio Vittoriosi e Vicky Catalano e per il team di Uncensored Studio, in un mix tra videogioco, fumetto e serie d’animazione, Babylon’s Dream è un sogno dal cuore italiano di creare un universo fantascientifico originale cercando di dare alla storia un’impronta che spazzi tra azione, scoperta e divertimento con tinte erotiche funzionali al soggetto e alla protagonista. Una Visual Novel cinematografica diversa, Babylon’s Dream è un’opportunità di raccontare la loro visione di un futuro e concetto di fantascienza che sperano risulti intrigante. Gli Uncensored Studio vogliono trasmettere in un’opera carica di entusiasmo e voglia di fare, sperando di poter raccontare la loro storia ad un pubblico sempre più vasto e nei quali ci rispecchiamo ogni giorno.

Come The Uncensored Studio abbiamo intrapreso questa avventura per realizzare prodotti d’intrattenimento che fondino un concetto di entertainment audiovisivo con quello di prodotti videoludici.

Babylon’s Dream si distingue per il suo background narrativo originale ed è un prodotto che da voce ad un’esigenza narrativa “diversa” da quella autoriale tipica Italiana. Una storia dal forte carattere sensuale misto ad un’ambientazione futuristica originale, tutta la vicenda si estende per il momento in 3 stagioni in un intreccio narrativo sfaccettato e intrigante. Obiettivo della campagna Kickstarter è quello di produrre la prima stagione e creare le basi per espandere un universo che prevede in futuro anche il coinvolgimento di diversi media quali fumetti e prodotti audiovisivi streaming.

Questo progetto vuole essere anche un modo per dimostrare che in Italia la creatività può avere un respiro più internazionale anche in settori di intrattenimento giovanile e che in questo periodo di difficoltà generale del settore ci sono progetti che possono dare nuova linfa nel campo autoriale e produttivo.

Per scoprire di più su questo progetto e partecipare alla campagna di crowdfunding, vi invitiamo a visitare la pagina: www.kickstarter.com/projects...

Ambientata in un futuro in cui il genere umano ha perso interesse per qualsiasi tipo di evoluzione o progresso sociale, le persone vivono la propria esistenza dentro una cittadella planetoide chiamato per l’appunto Babylon. Trasferendo la propria coscienza dentro dei simulacri robotici, essi sfogano i propri istinti e la loro lussuria serviti da bio organismi nativi del planetoide, non curanti del mondo esterno. Il pianeta terra senza l’intervento dell’uomo è rinvigorito, non vi è più inquinamento ne conflitti, la terra ora è un paradiso senza il suo Adamo ed Eva.

La storia principale di Babylon’s Dream ruota intorno ad Evangelyn, una ragazza ribelle che odia profondamente lo status apatico del proprio mondo e per questo una delle poche persone sul pianeta che non si connette mai a Babylon. Tutto questo però cambia quando, per una serie di sfortunate circostanze, è costretta a connettersi, ma la sua coscienza viene misteriosamente trasferita in un bio organismo avanzato di Babylon invece che in un classico simulacro per umani, uno specifico modello di sexdoll potenziato. Impossibilitata a disconnettersi, Eve si ritrova prigioniera di Babylon e qui comincia la sua disperata ricerca di una soluzione per scappare. In questa ricerca, tra situazioni al limite del paradossale, nuovi incontri e tanti pericoli, Eve scoprirà che Babylon nasconde molti segreti e non è il sogno che il genere umano pensa.

Uncensored Studio è uno studio di contenuti originali con esperienza di autore creativo e video. La nostra missione è creare prodotti di intrattenimento innovativi e interattivi.Per approfondire il loro lavoro vi consigliamo di visitare il sito theuncensoredstudio.com/. Il gruppo ha così dichiarato il loro progetto nel comunicato stampa ufficiale relativo alla campagna su Kickstarter: “Come The Uncensored Studio abbiamo intrapreso questa avventura per realizzare prodotti d’intrattenimento che fondino un concetto di entertainment audiovisivo con quello di prodotti videoludici, con la collaborazione di diversi artisti italiani del mondo della 3D graphics, fashion styling e produzione cinema.