Al via la campagna per pubblicare INTOLERANCE in versione restaurata

In occasione del centenario di uno dei massimi capolavori della storia del cinema, Intolerance, di D.W. Griffith (USA, 1916 - 167’ minuti), CG Entertainment ha deciso di lanciare sul proprio sito da domani 7 Ottobre una campagna di crowdfunding per pubblicare, per la prima volta in Italia, il film nella versione restaurata in 2K da Cohen Film Collection, che prende a modello la copia ricostruita e utilizzata da David Gill e dal premio Oscar® Kevin Brownlow per il progetto “Thames Silents”. La Colonna Sonora, dell’acclamato compositore Carl Davis ed eseguita da The Luxembourg Radio Symphony Orchestra, è universalmente ritenuta la migliore, la più commossa e ricca di trasporto che sia mai stata creata per Intolerance.

CG Entertainment inaugura con Intolerance START UP! il nuovo servizio rivolto a tutti gli amanti del cinema di qualità: CG offre agli spettatori l’occasione unica di diventare protagonisti di un grande progetto editoriale, infatti solo al raggiungimento di 300 prenotazioni effettuate dal 7 ottobre al 4 novembre in esclusiva su www.cgentertainment.it/intol... il film di Griffith potrà essere pubblicato in un prestigioso cofanetto da collezione a tiratura limitata.

L’edizione comprende: 1 Dvd + 1 Blu-ray Disc; versione restaurata in 2k; musiche composte e dirette dal maestro Carl Davis; versione con didascalie in italiano (appositamente realizzate); versione con didascalie in inglese e sottotitoli in italiano; video-interviste a Kevin Brownlow, a Stefano Massini, drammaturgo e regista, nonché consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano, al Prof. Giampiero Brunetta e a Barbara Caracciolo della ONG Solidar; Booklet esclusivo da collezione con foto e approfondimenti tra cui un estratto di Paolo Cherchi Usai dal suo volume monografico dedicato a Griffith ed edito da Castoro.

Grazie a Fondazione Cineteca Italiana il film sarà proiettato in esclusiva come evento speciale il 29 ottobre alle ore 20.00 allo Spazio Oberdan di Milano con accompagnamento musicale dal vivo.

Info:

http://oberdan.cinetecamilano.it/ev...

START UP! rappresenta un servizio innovativo, che CG Entertainment ha voluto creare per dare voce agli spettatori, mettendoli in contatto diretto con l’editore. Attraverso START UP! gli utenti possono partecipare alle fasi decisionali di edizione ad esempio proponendo di pubblicare film inediti, o ancora proponendo versioni in alta definizione Blu-ray Disc di film disponibili ora solo in Dvd o ancora scegliendo le grafiche per le copertine etc. Lo staff di CG raccoglie tramite il sito le proposte e mette a disposizione le proprie competenze di editori, verificando la disponibilità dei diritti, ricercando i materiali necessari alla realizzazione del prodotto e analizzando i costi e la sostenibilità del progetto proposto dagli utenti. Fissato un obbiettivo di preacquisti minimi necessari per avviare il progetto, parte la campagna. Intolerance è il primo progetto che inaugura questo servizio, ma già nei prossimi giorni ne saranno annunciati di nuovi!

www.cgentertainment.it/startup

INTOLERANCE - IL FILM

Quattro episodi della Storia legati da un unico filo conduttore: l’Intolleranza che pervade l’umanità. E il suo rovescio, l’Amore, l’unica arma in grado di arginarla. D. W. Griffith, regista visionario, autodidatta, eclettico guida lo spettatore attraverso i maestosi scenari dell’antica Babilonia, nella Francia del 1500 durante il massacro degli Ugonotti nella notte di San Bartolomeo; ripropone alcuni accadimenti della vita di Gesù antitetici ai comportamenti dei Farisei ipocriti; tratteggia le insicurezze moderne, il bisogno di tutele per la famiglia, la maternità, per un lavoro dignitoso, la certezza (o l’incertezza) della giustizia. Tutto questo attraverso un modo di fare cinema totalmente nuovo per il suo tempo e attualissimo per il nostro: non solo per la capacità di girare carrelli audacissimi, giocare con le luci e muovere masse di comparse mai viste prima, ma soprattutto per il pathos, la drammaticità finanche l’ironia creati dalla giustapposizione di fatti e situazioni. Cento anni e una realtà che si ripete sempre uguale. “Ieri come oggi”, direbbe D.W. Griffith.