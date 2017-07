Al via la stagione estiva dell’EscaMontage Film Festival Itinerante

Il 14 luglio scorso, presso il Centro Culturale Biblioteca Aldo Fabrizi del circuito BiblioTu di Roma Capitale, si è tenuto l’evento di apertura della stagione estiva dell’EscaMontage Film Festival Itinerante a cura di Iolanda La Carrubba e Sarah Panatta.

Molti gli ospiti del mondo dell’arte e della cultura che hanno arricchito le edizioni passate e molti gli ospiti per la V° edizione tra i quali: Silvia Scola, Antonio Catania, Lisa Bernardini, Marco Tullio Barboni, Eugenia Serafini, Alexian Santino Spinelli, Renato Fiorito, Rita Pacilio, Emanuele Carioti, Alessandro greyVision, Francesca Stajano, Daniele Ferrari.

L’incontro si è svolto con interventi preziosi e con la presentazione di EscaMontaEditorial tra cui: presentazione del III numero dell’EscaMontage Magazine N.0 realizzato in collaborazione con la FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori), la presentazione di Stretti sentieri, raccolta di Haiku Senryu Tanka e Waka di Lorenzo Poggi:https://sites.google.com/site/stret...

Anteprime delle proiezioni di EscaMontage a corto (fuori concorso) con: "Dietro la finestra" una storia ricca di conflitti psicologici, narrata con una prospettiva intima e dalle tonalità drammatiche, con un cast di giovani attori, diretti con sensibilità da Silvia Zacchi: https://www.facebook.com/cortometra...

“Cinema sulle impalcature – Generazioni Molluschi” un progetto coming soon del film maker e compositore Angelo Onorato che con il linguaggio della Video Art, percorre attraverso il reportage di viaggio, le bellezze paesaggistiche dell’Italia, soffermando l’attenzione con ironia sulle impalcature dei lavori in corso di undici città

Sono intervenuti:

il poeta e fotografo Fernando Della Posta vincitore del concorso di IV di copertina dell’EscaMontage Magazine N°0 con la fotografia “Craco e campagna di Craco”

la giornalista Belinda Patta con un primo intervento su cosa è sta cambiando nel mondo del giornalismo con l’avvento dei social media

pillole di cinema a cura di Valerio D’Angelo, storico, critico d’arte e pittore vincitore del concorso di I di copertina dell’EscaMontage Magazine N°0 con l’opera acrilico su tela “Tu as raison, il est vraiment tres vulgaire”. Ha tenuto una breve anteprima della sua nuova video rubrica di CineRecensioni appassionando il pubblico tra sguardi di come le opere d’arte influenzino la scenografia dei film e come il linguaggio filmico si stia evolvendo

I cortometraggi e le video rubriche saranno prossimamente distribuiti sulla Nuova WebTv EscaMontage

Coming Soon:

In arrivo il progetto ReaActionPoetry, un movimento di rivoluzione attraverso la cultura tutta, l’idea nata da Iolanda La Carrubba e sviluppata insieme ad Angela Donatelli vuole principalmente coinvolgere la poesia, con tematiche sociali e civili, con il principale obbiettivo di sensibilizzare il singolo verso tutte le tipologie di ingiustizie che inquinano l’odierno cancellando la memoria storica. Si è consolidato un primo gruppo formato dalle poetesse ed artiste Alessandra Carnovale, Sarah Panatta, Maria Pia Dell’Omo, Iole Chessa Olivares ed altri. Dalle Avanguardie fino ad approdare alla StreetArt i temi sociali sono stati presenti e hanno avuto un ruolo rilevante per la reAzione, partendo quindi da questi esempi si vogliono invitare quanti più artisti, poeti, giornalisti e uomini di cultura a prendere parte a questo movimento. Per informazioni: escamontage.escamontage@gmail.com con oggetto:”ReActionPoetry info”

Dalla fucina EscaMontaEditorial in arrivo il bando per la nuova antologia interattiva che vuole raccogliere sguardi sul contemporaneo e sulla memoria con: poesie, racconti brevi, immagini, saggi, recensioni, articoli, interviste etc. Attraverso un QRcode sarà inoltre possibile accedere a contenuti online di approfondimento ad essa collegati (quali video di repertorio, documentaristici, reportage, interviste, etc., i blog degli autori partecipanti, pagine social).

Prossimi appuntamenti dell’EscaMontage Film Festival Itinerante: 12 agosto, Trevignano, con ospiti speciali lo sceneggiatore e regista MArco Tullio Barboni e la fotografa Lisa Bernardini (direttrice del PhotoFestival "Attraverso le pieghe del tempo"); 18 e 25 agosto Arena dell’Isola del Cinema di Roma; luglio-agosto Arena Alphaville (Pigneto - Roma). Il Festival si compone di proiezioni di cortometraggi vincitori di EscaMontage a corto 2017, lungometraggi, dibattiti, reading, performance, musica live, presentazioni letterarie, in diverse location. Info su: https://escamontage.wordpress.com/c...

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno arricchito le diverse attività EscaMontage tra gli altri: Biblioteca Aldo Fabrizi di Roma, Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Silvia Scola, Stefano Fresi, Alessandro Benvenuti, Fulvio Grimaldi, Mariella Anziano, Nicola Acunzo, Silvano Agosti, Aureliano Amadei, Mario Carbone, Davide Demichelis, Giuseppe Bonito, Mauro Casciari, Eleonora Mazzoni, Agostino Raff, Fabio De Luigi, Lisa Bernardini, Ginco Portacci, Iole Chessa Olivares, Emanuele Carioti, Massimo Pacetti, Anita Tiziana Napolitano, Gianni “Marok” Maroccolo, Fabio D’Alessio, Rita Pacilio, Giovanni Cavaliere, Francesco Del Grosso, Roberto Piperno, Lina Morici, Stefano Grossi, Gaetano Di Vaio, Daniele Ferrari, Mario La Carrubba, Marco Onofrio, Davide Cortese, Franco Grattarola, Ilaria Iovine, Giorgio Ginori, Roberto Mariotti, Angela Donatelli, Massimo Lauria, Amedeo Morrone, Dona Amati, Ciro De Caro, Alessandro greyVision, Fiore Leveque, Fabio Traversa, Antonio Natale Rossi, Tiziana Lucattini, Serena Maffìa, Ugo Magnanti, Tomaso Binga, Luigi Sardiello Tiziana Marini, Francesco Spagnoletti, Monica Martinelli, Cinzia Marulli Ramadori,Marco Pagliarin, Valerio Di Gianfelice, Debora La Monaca, Antonella Rizzo, Matteo Mingoli, Alessandro Da Soller, Domenico Sacco, Nicola Macchiarlo, Mauro Morucci, Chiara Mutti, Giuseppe Nibali, Alessandro Salvioli, Mauro Corona, Luigi Corsi, Fernando Della Posta, Patrizia Nizzo, Alcidio, Davide Matera, Marcello Matera, Lucia Pompili, Tommaso Putignano, Daniela Quieti, Iago, Laura Quinzi, Cosimo Ruggieri, Silvana Baroni, Marzia Spinelli, Maurizio Stasi, Angelo Onorato, Patrizia Stefanelli, Fabio Morici, Renato Fiorito, Luca Benassi, Antonella Covatta, Valerio D’Angelo, Valentina Ciurleo, Francesca Farina, Simone Di Conza.

Un ringraziamento ai media partner di EscaMontage tra i quali: Close Up, Il parere dell’ingegnere, Cineclandestino, L’occhio dell’arte

per Informazioni, ordinare copie dal catalogo EscaMontaEditorial e per vostre proposte: escamontage.escamontage@gmail.com