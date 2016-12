Sono iniziate le riprese a Treviso di "Noi eravamo" di Leonardo Tiberi con Alessandro Tersigni, Yari Gugliucci, Davide Giordano, Beatrice Arnera, Emanuela Grimalda, Roberto Citran, Eliana Miglio e prodotto da Baires Produzioni e Istituto Luce Cinecittà in associazione con Gruppo Banco Desio.

Veneto, ultimi mesi della Grande Guerra: in un ospedale allestito vicino a un campo d’aviazione si incrociano le storie di due ragazzi figli di emigrati, giunti come volontari dall’Argentina, una giovane crocerossina e un pilota d’eccezione, Fiorello La Guardia, futuro sindaco di New York. Straordinarie immagini d’archivio colorate e sonorizzate sono lo sfondo sul quale i protagonisti agiscono in un intreccio di emozioni, passioni e storie private.

Il set principale della vicenda è un aeroporto veneto completo di hangar e officina, dove, oltre al reparto di La Guardia, opera anche quello dell’asso Francesco Baracca. Accanto alla pista sorge un autentico ospedale da campo dell’epoca, completamente ricostruito, dove è ambientata la febbrile quotidianità della vita di feriti, medici e crocerossine.

Il film è realizzato anche grazie alla collaborazione di: Ministero della Difesa, Croce Rossa Italiana, Aeronautica Militare, Film Commission Treviso. Si ringrazia inoltre l’Esercito Italiano.