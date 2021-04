Al via le votazioni di Ciak per ’Le star della nostra vita’

Dal 7 aprile il via alle votazioni per LE STAR DELLA NOSTRA VITA, alla scoperta dei volti del cinema più amati.

Ciak e Università Mercatorum lanciano un grande gioco indagine per scoprire quali sono le attrici e gli attori più amati dal pubblico italiano tra 600 candidati, votandoli sul sito ciakmagazine.it.

Obiettivo: creare un grande ritratto dei nostri gusti che finora manca, come è accaduto con I Film della nostra vita



Chi ama il Cinema non è legato solo alle storie che i film raccontano, ma anche ai volti che le animano. Sono proprio questi visi, anzi, a imprimersi nella memoria e a guidarci spesso nella scelta dei titoli da gustare. E pian piano, diventano per ognuno non solo figure familiari, ma anche modelli: di comportamento, di emulazione, di aspirazione. Oppure oggetti del desiderio. Ma quali sono quelli che preferiamo, nella folla di stelle che accompagna da più di un secolo la storia del cinema? Ciak e Università Mercatorum lanciano una grande iniziativa per individuarle questi volti, ancora una volta assieme agli appassionati del nostro Paese, proprio come è accaduto lo scorso anno con I Film della nostra vita, la grande indagine che ha permesso di colmare un vuoto e individuare – grazie a oltre duecentomila voti ricevuti sul sito ciakmagazine.it - i titoli in assoluto più amati di tutte le epoche dagli appassionati italiani di cinema. Anche in questa occasione, l’obiettivo non è chiedere agli appassionati di cinema chi è il più bravo tra Marlon Brando e Paul Newman oppure tra Anna Magnani e Monica Vitti, ma capire insieme quali sono le attrici e gli attori più amati. Per i film che hanno girato, per l’empatia che hanno saputo suscitare, per la capacità di “bucare” lo schermo e ritagliarsi uno spazio nei nostri cuori. E dato che Ciak è un punto di riferimento nel mondo della passione per il cinema, non poteva limitarsi a proporre una cinquantina di nomi chiedendo di scegliere tra quelli, ma ha realizzato una scrematura capillare degli attori e delle attrici italiani e stranieri più significativi delle varie epoche, per poi invitare il pubblico a votarli sul suo sito attraverso un meccanismo che consentirà di scattare una fotografia davvero precisa dei nostri gusti, che avrà la valenza di un vero studio sociologico. Non a caso, questa seconda grande indagine di Ciak è realizzata assieme a Università Mercatorum, il grande ateneo telematico delle Camere di Commercio italiane che ha varato un corso di laurea Triennale in Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema, il primo che si svolga, appunto, in via telematica.

Le attrici e gli attori protagonisti di oltre cento anni di cinema sono stati inseriti in tre categorie cronologiche maschili e tre femminili (quelli nati prima e durante la Seconda guerra mondiale, i nati entro il 1967 e quelli nati dal 1968 ad oggi), e poi suddivisi ancora tra cinema italiano e internazionale, per un totale di 12 categorie. In ciascuna, saranno messe in gara 50 star, per un totale di 600 volti popolari tra i quali, attraverso votazioni online su ciakmagazine.it, verranno scelti i più amati. Il via al voto è previsto da oggi 7 aprile, su ciakmagazine.it In ciascuna categoria, i ‘’concorrenti’’ scenderanno dapprima a 40, poi a 30, 20, 10 e 5, fino alla votazione finale. Ogni volta ripartendo da zero nelle votazioni. Aggiornamenti quotidiani saranno forniti sul sito e sui social del gruppo Ciak. Un modo per divertirvi a sostenere i vostri volti preferiti, parlare di loro, confrontare i vostri gusti e alimentare anche in questo modo la passione per il cinema in questi mesi ancora anomali per chi ama i grandi film e i loro eroi. “Ci interessa - sottolinea Flavio Natalia, Direttore di Ciak e ideatore dell’iniziativa - formare un quadro dei volti a cui più associamo la grande magia del cinema. Un tributo alla nostra passione, attraverso il quale formeremo un quadro completo, senza precedenti, degli attori e attrici del nostro cinema e di quello internazionale che più, in ciascuna epoca, hanno colpito la fantasia degli italiani”.

“Creare un ritratto delle passioni cinematografiche condivise dagli italiani – sottolinea Patrizia Tanzilli, direttore generale di Università Mercatorum - articolato, inedito, completo, utilizzando lo strumento digitale, è una iniziativa in linea con gli scopi scientifico-formativi che hanno portato alla nascita del nostro corso di Laurea: Università Mercatorum - Ateneo telematico delle Camere di Commercio Italiane, riconosciuta due anni fa dal Ministero ed istituita ufficialmente l’anno scorso, offre un corso triennale di laurea online in cinema e spettacolo che comprende, parallelamente allo studio della parte artistica, anche l’analisi dei suoi aspetti manageriali perché non sempre chi si occupa di creatività ha le conoscenze necessarie per affrontare i problemi più strettamente economici e produttivi di un’opera di creazione”.

LE DODICI CATEGORIE

1) Attori internazionali NATI PRIMA DEL 1939

2) Attrici internazionali NATE PRIMA DEL 1945

3) Attori italiani NATI PRIMA DEL 1940

4) Attrici italiane NATE ENTRO IL 1940

5) Attori internazionali NATI TRA IL 1939 E IL 1967

6) Attrici internazionali NATE TRA IL 1945 E IL 1967

7) Attori italiani NATI TRA IL 1940 E IL 1967

8) Attrici italiane NATE TRA IL 1941 E IL 1967

9) Attori internazionali NATI DAL 1968

10) Attrici internazionali NATE DAL 1968

11) Attori italiani NATI DAL 1968

12) Attrici italiane NATE DAL 1968

