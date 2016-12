Al via oggi le riprese del film “Made in China Napoletano”

Iniziano oggi lunedì 10 ottobre le riprese del film “Made in China Napoletano” l’opera prima diretta e interpretata da Simone Schettino che vede nel cast anche la presenza di Tosca D’Aquino, Elisabetta Gregoraci, Maurizio Mattioli, Angelo Di Gennaro, Benedetto Casillo, Yoon C.Joyce, Rosaria D’Urso, Fabio Gravina, Tommaso Bianco.

Le riprese dureranno per 4 settimane. Il film coinvolgerà il comune di Angri e paesi limitrofi come Corbara, Scafati e Castellammare Di Stabia. La Produzione è la Golden Production srl. Il Produttore esecutivo è Salvatore Scarico di EasyCinema.

Sinossi

Vittorio (Schettino), da sempre innamorato di Nunzia (Gregoraci), ha un negozio di giocattoli in una piccola cittadina napoletana che viene messo in crisi dal concorrente cinese Pask Lee (Yoon C.Joyce) che in poco tempo gli ruba tutta la clientela. Sommerso dai debiti con la banca (Mattioli è il Direttore della Banca) e perseguitato da Equitalia decide di svaligiare la cassaforte del suo rivale. Ma non tutto va come previsto… Vittorio, infatti, sbatte violentemente la testa e finisce in come per quattro anni. Al suo risveglio si rende conto che tutto è cambiato e che la Cina ha preso il sopravvento sull’economia mondiale. Decide, così, di organizzare, insieme ai suoi amici Gennaro e Mimì (Gravina e Casillo), una vera e propria attività illecita di contrabbando del falso “Made in China”, ossia producendo prodotti tipici italiani e spacciandoli per cinesi. Questo piano diabolico farà sì che Nunzia comincerà a guardare Vittorio con occhi diversi.

Nel frattempo Patrizia (D’Aquino) la sorella di Vittorio, viene cacciata di casa dai genitori (D’Urso e Bianco) perché scoprono che la figlia è rimasta incinta senza sapere chi è il padre. Durante il coma del fratello, inoltre, Patrizia si sposa con Pask Lee, da cui aspetta anche un altro figlio, custodendo un segreto che sarà svelato solo al termine del film.