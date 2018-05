Attore versatile e produttore sia in Italia che a New York, Alessandro Parrello nei prossimi giorni accompagnerà l’imminente uscita del suo ultimo film LA BANALITA’ DEL CRIMINE.

Il thriller scritto e diretto da Igor Maltagliati sarà infatti presentato domani 3 maggio al Formia Film Festival dove il pubblico potrà scoprirne i primi 7 minuti, mentre il 9 maggio verrà proiettato in anteprima nazionale a Rimini al Multiplex LE BEFANE. Nel cast oltre Parrello ci sono Marco Leonardi, Mauro Meconi, Claudia Vismara, Andrea Bruschi, Ettore Belmondo, Alessandro Prete e Lidia Vitale.

Gli "spazzini" del crimine sono organizzatissimi: due sparano, due ripuliscono e due occultano i cadaveri. Sono amici da sempre e vivono il loro sporco lavoro con leggerezza, come se fosse normale e ordinario. Ma quando i due boss per i quali lavorano vengono insidiati da un avversario misterioso e ferocissimo, gli spazzini decidono di fare il passo più lungo della gamba, convinti che si tratti della loro opportunità di carriera. Si mettono sulle tracce del rivale dei loro capi, condizionando fortemente la resa dei conti: ma non come si sarebbero aspettati e scoprendo una terribile verità...

Il film, prodotto da Renzo Rossellini in associazione con West 46th Films, uscirà in tutta Italia il 10 maggio distribuito da West 46th Films.

Trailer ufficiale: