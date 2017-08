Aliens: con saldaPress in uscita il quinto numero del mensile dedicato all’ALIENS UNIVERSE a fumetti

Il marine coloniale Zula Hendricks si è imposta come una delle grandi protagoniste dell’Aliens Universe, una degna erede della mitica Ellen Ripley. Come quest’ultima, ha due nemici in particolare: gli xenomorfi e la Weyland-Yutani. Nemici che, ne è convinta, potrebbero compromettere per sempre la sopravvivenza della razza umana.

Il quinto numero del mensile ALIENS (pagg. 48, euro 3.20) – uscito in edicola con saldaPress e in uscita da venerdì 1 settembre in fumetteria – entra nel cuore pulsante della mini-serie ALIENS DEFIANCE, svelando il lato umano di Zula, quello del sintetico Davis 1 e quello disumano della Regina custodita nella cella refrigerata della nave Europa. A rendere ancora più drammatica la situazione, però, ci penserà un attacco proveniente dalle profondità dello Spazio, che costringerà Zula, Davis e la dottoressa Hollis a compiere scelte disperate.

Brian Wood e i disegnatori Tony Brescini e Stephen Thompson intessono un racconto cupo, teso e violento, ma dal quale sgorga la straordinaria forza che alimenta e fa sopravvivere gli esseri umani.

Appuntamento in edicola e, da venerdì 1 settembre, in fumetteria e nello shop online del sito www.saldapress.com