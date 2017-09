ALIENS: venerdì 29 esce il sesto numero del mensile

Sono bastati 10 numeri delle miniserie ALIENS DEFIANCE – contenuti nei primi 5 albi del mensile ALIENS – per fare entrare nel cuore dei lettori il personaggio di Zula Hendriks. La sua strenua lotta contro il dolore che la affligge, contro i folli piani della Weyland-Yutani e soprattutto contro la furia distruttrice degli xenomorfi; la sua storia d’amore apparentemente impossibile con Davis 01 e il suo coraggio l’hanno tramutata in un’icona dell’ALIENS UNIVERSE.

Con l’uscita del sesto numero di ALIENS (pagg. 48, euro 3.20), prevista in edicola e in fumetteria venerdì 29 settembre, Zula farà ritorno sulla Terra e porterà a compimento la propria avventura, sebbene non senza difficoltà. La stavano aspettando e ora sono pronti a regolare i conti con lei, con la dottoressa Hollis e probabilmente anche con Davis.

Si conclude così la miniserie ALIENS DEFIANCE, ma il mensile ALIENS continuerà naturalmente a uscire regolarmene e a portare in Italia il meglio dell’ALIENS UNIVERSE targato Dark Horse. E già dal prossimo mese ospiterà due nuove storie: due nuove avventure autoconclusive, una delle quali dedicate ancora a Zula Hendriks.

Nel frattempo, il sesto numero del mensile ALIENS sarà disponibile in fumetteria, in edicola e nello shop online del sito www.saldapress.com a partire da venerdì 29 settembre.