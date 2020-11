Alivernini inarrestabile con ’The Woodcutter’

Non si arresta l’ascesa del regista romano Mirko Alivernini, nuovamente pronto a stupire il suo pubblico con il film “The Woodcutter”. L’opera è un thriller horror - psicologico con protagonista l’attrice Paola Lavini, candidata al Globo D’Oro 2020.

Mirko Alivernini, innovatore nel settore audio – video per la tecnica di ripresa e per l’utilizzo di nuove tecnologie, si è affidato a un cast di attori di talento per il suo lavoro: Roberto Rizzoni, Enzo Garramone, Domenico Rolando Astone, Fabio Martorana, Luigi Converso, Mauro Mascitti e Jole Risi.

Il regista, primo in Italia a utilizzare nelle sue opere una tecnologia a doppia intelligenza artificiale, è anche autore e produttore del progetto con la sua casa di produzione “Mainboard Production”.

“La mia più grande scommessa è stata Fabio Martorana che, oltre ad essere un volto nuovo nei miei progetti, è oggi in grado di interpretare più ruoli grazie al suo talento e alla sua dedizione. Paola Lavini non ha bisogno di presentazioni, è un’attrice straordinaria così come lo stesso Rizzoni Garramone, Luigi Converso e Mauro Mascitti, ma tutto il cast è veramente degno di nota” queste le parole di Mirko Alivernini sugli attori scelti per interpretare la sua nuova opera.

Il lavoro cinematografico è ambientato in un piccolo paesino dello Utah dove si verifica un cruento fatto di cronaca: lo sterminio della famiglia Gregor da parte di alcuni giovani del luogo.

Attraverso colpi di scena avvincenti, suspence e interrogativi inquietanti, Mirko Alivernini regala al suo fedele pubblico un’opera stupefacente per narrazione e tecnica.