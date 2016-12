Venerdì 7 ottobre 2016 presso la sala Blu del cinema Teatro Ariston di Gaeta avrà luogo la presentazione del volume “Come seme sotto raffiche d’inverno” di Alessandro Izzi (Giovane Holden edizioni, 2016). È questa la prima di quella che si spera una lunga serie di eventi culturali non specificatamente cinematografici che prendono posto nella bellissima cornice della nuova piccola sala del Cinema Ariston, una realtà nata appositamente per ospitare eventi culturali, convegni o incontri di varia natura.

A parlare del libro due relatori d’eccezione: Giovanni Spagnoletti dell’Università di Tor Vergata di Roma e Sabina Mitrano, autrice della post fazione del libro e fine storica del territorio.

“Come seme sotto raffiche d’inverno” è un piccolo volume che raccoglie nove storie ambientate in un piccolo borgo durante e dopo il secondo conflitto mondiale. Si tratta di nove epifanie sull’orrore della guerra, di nove sguardi sulla Storia dall’altezza di un paesino che Izzi ha modellato su Gaeta pur senza mai nominarla, in cerca di un’universalità di concetto che possa arrivare al cuore di ogni lettore.

La pubblicazione del volume nasce a ridosso della vittoria da parte dell’autore del premio nazionale “Giovane Holden” che, giunto proprio in questi giorni alla sua decima edizione, mette a confronto ogni anno almeno millecinquecento autori provenienti da tutta la penisola e oltre.

A corollario di questa presentazione, sarà nuovamente allestita “La valigia dei fotografi”, una mostra fotografica curata dall’associazione “Oltre le immagini” con scatti ispirati dalle precedenti opere di Alessandro Izzi (nell’ordine “La valigia dei destini incrociati” per tre anni in scena proprio al Teatro Ariston all’interno della rassegna teatrale “10 e lode”, “I topi nel muro” e “Il respiro delle onde”) che sarà, per l’occasione arricchita con nuove opere suggerite dalla lettura di questa piccola antologia di racconti. La mostra sarà presentata nel foyer della sala Blu e resterà per qualche giorno a disposizione degli spettatori regolari della sala.

Appuntamento, quindi, per venerdì 7 ottobre alle ore 18:00 presso la sala Blu del Cinema Ariston.

INGRESSO LIBERO