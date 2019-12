Alla Fiera di Roma SenzaBarcode mette a disposizione il suo spazio per il talento emergente!

Padiglione 4, Arti e Mestieri, stand A01. Questo è l’indirizzo di SenzaBarcode fino a domenica 15 dicembre alle ore 20. Troverete microfoni della web radio, la piattaforma del sito, gli autori della collana editoriale e tanto altro.

“Abbiamo deciso di lasciare questo spazio aperto a chiunque desidera provare a fare web radio, scrivere sul sito, proporre un manoscritto per la nostra collana … Ma c’è spazio anche per attori che vogliono promuovere i loro spettacoli, scrittori che vogliono un posto dove incontrare nuove persone e fare firmacopie…” spiega Sheyla Bobba [nella foto], rieletta presidente da una settimana. “SenzaBarcode significa senza codice a barre, essere liberi di raccontare la propria vita non omologata. Siamo veramente felici di questo spazio durante Arti e Mestieri, alla fiera di Roma, L’ingresso è gratuito fino a domenica sera il nostro programma, Oltre alle dirette improvvisate e amici che ci vengono a trovare, è ricchissimo.

Giovedì alle 14 abbiamo intervistato Renato Civello, registra di Mummy al Teatro De’ Servi dal 16 al 18 dicembre, alle 15 è stato con noi Jacopo Bezzi autore, e attore,Assassinio a casa Christie, in questi giorni al Teatro Spazio 18B. Mario Boyer, autore del La crisi del progetto, collana SenzaBarcode, è stato ieri pomeriggio qui allo stand per il firmacopie.

Oggi 13 dicembre, sfidando il maltempo, per ladiretta di #AmbienteRoma ci sarà Piergiorgio Benvenuti, già presidente AMA e attuale Presidente di Ecoitaliasolidale. Alle 17 è la musica la protagonista con Marco Surace e la sua chitarra classica. Domani alle 11 tutti all’Agorà del Padiglione 4 per la presentazione del libro di Rita Angeletti Passione tradizione creatività. Rita Chef sarà poi disponibile per i suoi fan dalle 12 alle 16 al padiglione 4 stand A01. Alle 16:30 arriva Germano Zampa , per il firmacopie de La luce e la notte, ancora collana SenzaBarcode. Domenica si torna su #Palcoscenico, con i Figli di Apollo, in diretta parliamo di Teatro amore mio, alle 11. Alle 15 un amico ai nostri microfoni, Gianni Colacione direttore di Liberi.tv che tante volte è stato dietro la telecamera per i nostri eventi. Per concludere in bellezza, e con tanto divertimento, ci sarà Andrea Barricelli e il suo Troiade, collana SenzaBarcode, a disposizione per il firmacopie.

Ma non è finita qui perché si parlerà anche dei progetti del 2020, dei nuovi corsi di web writing e comunicazione e delle novità dell’associazione SenzaBarcode”.

www.senzabarcode.it