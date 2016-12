Altilia Samnium Festival, 1 e 2 agosto: Stefano Sabelli in RE LEAR in prima assoluta

30 luglio / 7 agosto 2016

Altilia Samnium Festival

SHAKESPEARANDO, e non solo!

400 anni … di notti, sogni, rumori e tempeste

Ideazione: Teatri Molisani

Direzione artistica: Stefano Sabelli

Lunedì 1 agosto e martedì 2 agosto - ore 21

Compagnia del Teatro del LOTO

Stefano Sabelli

RE LEAR

studio attivo itinerante: famiglia, tempesta e follia

da William Shakespeare

tradotto da Alessandro Serpieri

e con in o.a. Pasquale Arteritano, Marco Caldoro, Piero Grant, Giulio Maroncelli, Michele Manocchio, Lorenzo Massa, Bianca Mastromonaco, Michela Ronci, Fabrizio Russo, Eva Sabelli, Gianluca Vicari

Adattamento e regia Stefano Sabelli

Impianto scenico Michelangelo Tomaro

musiche dal vivo Bukurosh Balkan Orchestra di Riserva MOAC

PRIMA ASSOLUTA

Teatro romano - Scavi archeologici di Altilia, Sepino (CB)

A quattrocento anni dalla morte del Bardo, in un’atmosfera balcanica da frantumazione di frontiere, nello scenario di Altilia Re Lear, che dopo Saul, compone il secondo capitolo del focus che la Compagnia del LOTO dedica alla decomposizione della Famiglia, alla Follia senile e alla caducità di Re e Regni. Il lavoro, nella nuova versione dell’opera tradotta da Alessandro Serpieri, sarà presentato come studio attivo e itinerante, teatralizzando in tre distinte aree del parco archeologico, tre grandi corpi e temi di questa versione del capolavoro di Shakespeare: Famiglia/Festa gitana, Tempesta/Catarsi, Follia/Ricongiungimento. Lear, stanco Re zingaro, divide il suo Regno e il suo bel Carro gitano, fra due figlie adulatrici che, come in un concorso di bellezza, si fanno incoronare con civettuolo cinismo Miss di Regioni, ormai divise. Sentenziando che “dal Nulla nasce Nulla”, il vecchio Re, ripudia però la terza figlia, quella più amata, che “nulla” aveva chiesto in dote, rifiutando lo show e le lusinghe interessate delle sorelle. È l’inizio della fine! Tutto si decompone mentre esplodono ritmate fanfare Gipsy che annunciano l’implosione del Regno. Edmund, figlio illegittimo del vecchio Gloucester, lancia le sue calunnie contro il fratellastro Edgar e contro Lear, cosa che lo rende carne assai seducente per l’avida lussuria di Gonneril e Regan, che se ne litigano le attenzioni. Lear, nel frattempo, più pazzo del suo Pazzo, non trova più luogo e sosta per il suo debordante ed invadente carrozzone da giostraio. Mentre barbarie e cecità travolgono tutto, il Grecale annuncia la tempesta in un’ampolla di vetro che scardina le menti e il nomadismo del vecchio Re perde, col Regno, la sua Rosa dei venti.

I prossimi spettacoli:

Mercoledì 3 agosto ore 21 Basilica Foro Valter Malosti LO STUPRO DI LUCREZIA di W. Shakespeare suono e programmazione luci G.u.p. Alcaro costumi Federica Genovesi produzione: Teatro di Dioniso col sostegno del Sistema Teatro Torino.

Venerdì 5 agosto ore 21

Teatro romano Simone Sala SALA plays SHAKESPEARE con la partecipazione di Stefano Sabelli a seguire La Cineteca Nazionale presenta la versione restaurata di OTHELLO di Orson Welles

Sabato 6 e Domenica 7 agosto ore 21

Teatro romano Silvia Gallerano LA LOCANDIERA o l’Arte per Vincere di Carlo Goldoni adattamento e regia Stefano Sabelli con in o. a. Claudio Botosso - Giorgio Careccia - Chiara Cavalieri Diego Florio - Giulio Maroncelli - Andrea Ortis - Eva Sabelli musiche in scena Piero Ricci scene Lara Carissimi - Michelangelo Tomaro costumi Martina Eschini - disegno luci Daniele Passeri produzione: Libero Opificio Teatrale Occidentale di TeatriMolisani soc.coop. In collaborazione con ASTI TEATRO 38

I pomeriggi del festival:

Area archeologica dalle 18 – su prenotazione SHAKESPEARE IN THE BOX Shakespeare visto dai bambini laboratori attivi coi personaggi shakespeariani

dalle 19 – su prenotazione

SHAKESPEARE APERITIVE Passeggiate archeologiche al tramonto con aperitivo prima degli spettacoli a cura di MEMO Cantieri culturali e Teatro del LOTO info prenotazioni +39 329 4593123 – memosepino@gmail.com

biglietti spettacoli

interi € 15 – ridotti € 10

Maggiori informazioni su:

