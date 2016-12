Altilia Samnium Festival (CB), 6 e 7 agosto: ’LA LOCANDIERA’ con Silvia Gallerano e Claudio Botosso

Altilia Samnium Festival

SHAKESPEARANDO, e non solo!

400 anni … di notti, sogni, rumori e tempeste

Ideazione: Teatri Molisani

Direzione artistica: Stefano Sabelli

Sabato 6 e domenica 7 agosto - Ore 21

Compagnia del Teatro del LOTO

In collaborazione con ASTI TEATRO 38

Silvia Gallerano

Claudio Botosso

LA LOCANDIERA

o l’Arte per Vincere

di Carlo Goldoni

adattamento e regia Stefano Sabelli

con Giorgio Careccia - Andrea Ortis - Chiara Cavalieri - Eva Sabelli - Diego Florio - Giulio Maroncelli - Piero Ricci

scene: Lara Carissimi - Michelangelo Tomaro

costumi: Martina Eschini

disegno luci: Daniele Passeri

aiuto regia: Giulio Maroncelli

foto manifesto: Mauro Presutti

Teatro romano - Scavi archeologici di Altilia, Sepino (CB)

Dopo il felice e acclamato debutto nazionale nell’ambito del Festival Asti Teatro 38, viene per la prima volta presentata in Molise quest’originale versione del capolavoro di Goldoni. Silvia Gallerano, l’attrice italiana più premiata a livello internazionale degli ultimi anni è Mirandolina, la donna moderna che verrà, in questa edizione da “Riso amaro” del capolavoro di Goldoni, prodotto dal Teatro del Loto. Lo spettacolo diretto da Stefano Sabelli “traghetta” infatti la vicenda da Firenze al Delta del Po, in un’atmosfera acquitrinosa anni ’50, fra Conti, Marchesi e Cavalieri che diventano, spiantati melomani, misantropi gagà e misogini di fiume, dediti al gioco. Nei panni di Ripafratta, Claudio Botosso, attore piemontese, fra i volti più noti del cinema italiano d’autore. Il cast è completato dal talento dei giovani attori molisani cresciuti nella Compagnia del LOTO, già distintisi, tra palco e schermo, in molte importanti produzioni. Piero Ricci, musicista di fama internazionale, completa con la sua fisarmonica questa produzione, dove convivono passator cortesi e bracconieri dediti a facili contrabbandi, attratti dal liscio intonato, senza tempo e ritmo, da "lucciole" di varietà, in cerca di clienti di frontiera, in attesa che la Giostra giri e il nuovo mondo arrivi.

I pomeriggi del festival:

Area archeologica dalle 18 – su prenotazione SHAKESPEARE IN THE BOX Shakespeare visto dai bambini laboratori attivi coi personaggi shakespeariani

dalle 19 – su prenotazione

SHAKESPEARE APERITIVE Passeggiate archeologiche al tramonto con aperitivo prima degli spettacoli a cura di MEMO Cantieri culturali e Teatro del LOTO info prenotazioni +39 329 4593123 – memosepino@gmail.com

