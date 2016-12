Altilia Samnium Festival: la rassegna dedicata a Shakespeare negli scavi archeologici di Sepino (30 luglio - 7 agosto)‏

In occasione dei 400 anni della morte di William Shakespeare, la spettacolare cornice degli scavi archeologici di Altilia a Sepino (CB) sarà lo scenario di un festival interamente dedicato alla figura e all’arte del più grande drammaturgo di tutti i tempi. Dal 30 luglio al 7 agosto il Teatro del Loto e la Fondazione Molise Cultura, in collaborazione con la Soprintendenza per Beni archeologici del Molise, la Cineteca Nazionale e l’Associazione MEMO, propongono “Altilia Samnium Festival. Shakespearando, e non solo!”, rassegna italiana sul teatro elisabettiano mirata a valorizzare tanto la produzione teatrale del periodo quanto il patrimonio archeologico e turistico del Molise e dei territori annessi. Altilia, posta alle pendici del Matese, sembra rappresentare in pieno la poetica “da sogno” shakespeariana, con i suoi impareggiabili panorami che corrono dall’età sannita a quella romana, da quella medievale e pastorale fino al Settecento. Il suo teatro, dotato di case coloniche settecentesche poste a raggiera sopra la cavea romana, richiama in modo straordinario il Globe Theatre quasi ne fosse una sua reinvenzione in pietra. Il programma che avrà luogo in tale ambientazione prevede il debutto assoluto del “Re Lear” proposto dalla Compagnia del Loto, diretto e interpretato da Stefano Sabelli e che si avvale della nuovissima traduzione di Alessandro Serpieri.

Altri appuntamenti, dedicati soprattutto alla scrittura più poetica e intima di Shakespeare, saranno “Lo Stupro di Lucrezia”, tratto dal poemetto omonimo messo in scena e interpretato in forma di concerto da Valter Matosti, e “Dichiaro Guerra al tempo” tratto dai Sonetti, con Manuela Kustermann e Melania Giglio, a cura di Daniele Salvo e con le musiche di Pink Floyd, David Bowie, Queen e Rolling Stones.

Altro progetto del festival, tutto musicale, è il concerto per piano solo che Simone Sala dedicherà alle colonne sonore di film e opere shakespeariane, quali la colonna sonora di “Romeo e Giulietta” di Franco Zeffirelli e del “Sogno di una notte di mezz’estate” di Felix Mendelssohn. Presente anche il cinema con la proiezione della versione restaurata di un capolavoro assoluto come “Othello” di Orson Welles, messo a disposizione dalla Cineteca Nazionale: una scelta decisamente consona all’ambientazione, dal momento che il film fu girato in alcuni dei più suggestivi siti storici e archeologici italiani.

In collaborazione con l’Associazione Memo, il Teatro del Loto proporrà inoltre un programma d’animazione dedicato al pubblico dei più piccoli, “Shakespeare in the box”, ispirato ai più famosi personaggi del Bardo interpretati dagli stessi bambini, ed un ciclo di passeggiate archeologiche negli scavi, al tramonto, con aperitivo prima dell’inizio degli spettacoli. Fuori programma, a conclusione della rassegna, sarà allestita “La locandiera”, per la regia di Sabelli, che vede protagonisti Silvia Gallerano e Claudio Botosso: una produzione della Compagnia Teatri Molisani che ha recentemente riscosso numerosi consensi al Festival Asti Teatro.

Il programma

Sabato 30 luglio ore 21

Teatro romano

Manuela Kustermann - Melania Giglio

DICHIARO GUERRA AL TEMPO

da I Sonetti di William Shakespeare

traduzione e adattamento Manuela Kustermann

costumi Daniele Gelsi - fonico Stefano Recchia

regia Daniele Salvo

produzione: Festival La Versiliana, La Fabbrica dell’Attore - Teatro Vascello

Lunedì 1 e Martedì 2 agosto ore 21

Teatro romano - Basilica Foro

Stefano Sabelli

RE LEAR

di William Shakespeare

studio attivo itinerante

tradotto da Alessandro Serpieri

prima assoluta e con in o.a.

Pasquale Arteritano, Marco Caldoro, Piero Grant, Giulio Maroncelli, Michele Manocchio, Lorenzo Massa, Bianca Mastromonaco, Michela Ronci, Fabrizio Russo, Eva Sabelli, Gianluca Vicari

adattamento e regia Stefano Sabelli

musiche dal vivo Bukurosh Balkan Orchestra di Riserva MOAC

scene Michelangelo Tomaro – costumi Marisa Vecchiarelli

produzione: Libero Opificio Teatrale Occidentale di TeatriMolisani soc.coop.

Mercoledì 3 agosto ore 21

Basilica Foro

Valter Malosti

LO STUPRO DI LUCREZIA

di W. Shakespeare

suono e programmazione luci G.u.p. Alcaro

costumi Federica Genovesi

produzione: Teatro di Dioniso col sostegno del Sistema Teatro Torino.

Venerdì 5 agosto ore 21

Teatro romano

Simone Sala

SALA plays SHAKESPEARE

con la partecipazione di Stefano Sabelli

a seguire

La Cineteca Nazionale

presenta la versione restaurata di OTHELLO

di Orson Welles

Sabato 6 e Domenica 7 agosto ore 21

Teatro romano

Silvia Gallerano

LA LOCANDIERA o l’Arte per Vincere

di Carlo Goldoni

adattamento e regia Stefano Sabelli

con Claudio Botosso - Giorgio Careccia - Chiara Cavalieri Diego Florio - Giulio Maroncelli - Andrea Ortis - Eva Sabelli

musiche in scena Piero Ricci

scene Lara Carissimi - Michelangelo Tomaro

costumi Martina Eschini - disegno luci Daniele Passeri

produzione: Libero Opificio Teatrale Occidentale di TeatriMolisani soc.coop.

In collaborazione con ASTI TEATRO 38

I pomeriggi del festival:

Area archeologica

dalle 18 – su prenotazione

SHAKESPEARE IN THE BOX

Shakespeare visto dai bambini

laboratori attivi coi personaggi shakespeariani

dalle 19 – su prenotazione

SHAKESPEARE APERITIVE

Passeggiate archeologiche al tramonto con aperitivo prima degli spettacoli

a cura di MEMO Cantieri culturali e Teatro del LOTO

info prenotazioni +39 329 4593123 – memosepino@gmail.com

biglietti spettacoli

intero € 15

ridotto € 10

Maggiori informazioni su:

www.teatrodelloto.it

Teatro del Loto

P.zza Spensieri 17 . Ferrazzano (CB)

cell: +39 335 454456 +39 333 3300850

segreteria +39 335 454456 +39 339 7766634

direzioneartistica@teatrodelloto.it - amateatro@yahoo.it - info@teatrodelloto.it