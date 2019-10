Amore, Business e Salute: in libreria gli aforismi scelti da Roberto Cerè

Trovare le parole giuste per ogni occasione non è mai semplice. Da oggi lo sarà un po’ di più grazie alla collana di aforismi – Amore, Business e Salute – pubblicata da Roberto Cerè, uno dei mental coach più famosi al mondo, autore del best seller "Se vuoi puoi".

Dai pensieri di un genio come Steve Jobs alle perle filosofiche di Milan Kundera passando per quelle di personaggi storici come Theodore Roosevelt: tre volumi (Mind Edizioni) che raccolgono le frasi più potenti e motivanti per raggiungere risultati straordinari nel mondo del lavoro e nella vita. L’ideale per chi vuole nutrire la propria mente, ritemprare lo spirito e allenare il corpo: ogni volta che si avverte il bisogno di trovare l’ispirazione o la motivazione; prima di una riunione importante o dell’incontro con un cliente; quando ci si sente giù di morale; per trovare le parole da usare con i propri figli o con il partner; per ricaricarsi e migliorare il proprio stato fisico e di salute.

“Nella vita di tutti i giorni, come nel business, il problema più grande non è la mancanza di opportunità o di possibilità: il problema più grande, molto spesso, è la mancanza di esempi positivi che ci stimolino a dare di più, a diventare la versione migliore di noi stessi” dichiara Roberto Cerè, che aggiunge: “In questi tre libri che raccolgono gli aforismi, i pensieri e le frasi più incisive, anche sarcastiche e ironiche, dei più grandi pensatori di tutti i tempi, ho voluto presentare ai lettori un portafoglio di strumenti necessari per affinare la propria mentalità vincente, ovvero la convinzione di potercela fare che distingue chi vince da chi perde. Molto spesso questa convinzione viene demolita dalle persone che ci circondano ed ecco che il successo di ognuno di noi è influenzato dalle persone che frequenta. Con Business, Salute e amore voglio donare ai lettori la possibilità di un nuovo riscatto”.

ROBERTO CERE’

Laureato a pieni voti in Economia Aziendale, Roberto Cerè è stato per anni il Coach della Scuderia Ferrari, Gucci, Mattel, Benetton e molte altre realtà di pregio, in Italia e nel mondo. Sempre al fianco di amministratori delegati, presidenti e top manager nel momento in cui dovevano prendere decisioni critiche. Oggi è presidente del MICAP – Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni – e della Fondazione MICAP for Children. Da tempo finanzia personalmente o con la sua Fondazione progetti – in Italia e nel mondo – rivolti a quei bambini che sono stati abbandonati e traditi dalla vita. Ha contribuito alla realizzazione di orfanotrofi in Tanzania, Kenya e Senegal; operazioni cardiologiche in Israele; progetti di inclusione sociale per bambini e ragazzi italiani con autismo; spazi ad alta densità educativa in quartieri poveri d’Italia.

— -

Amore * Business * Salute: tre volumi cartonati, formato 10,5 x 14,5, ciascuno pagine 160, ciascuno € 9,90

Mind Edizioni, ottobre 2019 (nelle migliori librerie e negli store online)